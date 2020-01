Oberhausen. Zahlreiche Landwirte aus Oberhausen und der Region protestieren am Freitag gegen die NRW-Agrarpolitik. Anlass ist die Grüne Woche in Berlin.

Oberhausen: Traktoren rollen zum Centro und Bero Center

Landwirte aus Oberhausen und vom Niederrhein versammeln sich am heutigen Freitag in Wesel, um erneut gegen die Agrarpolitik in NRW zu protestieren. Danach zieht ein Konvoi von Traktoren weiter nach Oberhausen. Gegen Mittag werden am Centro etwa 50 Schlepper erwartet. Weitere 20 rollen zum Bero Center an die Stadtmitte. Dabei kann es mitunter zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet kommen.

Bauern suchen in Oberhausen den Dialog mit den Bürgern

Die Landwirte wollen vor Ort mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und unter dem Motto „NRW blüht auf“ schwerpunktmäßig über Insektenschutz und die neuen Düngevorschriften informieren, heißt es in einer Ankündigung der Initiative „Land schafft Verbindung.“

Anlass für den Protestzug ist der Beginn der Grünen Woche in Berlin. Weitere Aktionen sind auch in Bayern, Niedersachsen, Bremen, Baden-Württemberg, Berlin und Hessen geplant. Die größte Demonstration erwarten die Organisatoren in Nürnberg, wo etwa 5000 Traktorfahrer protestieren wollen. (mit dpa)