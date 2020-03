Oberhausen: Unbekannter baut Blockade auf Hauptstraße

Oberhausen. In Oberhausen hat ein Unbekannter nachts eine Hauptverkehrsstraße blockiert – mit einem Fahrradständer, mehreren Einkaufswagen und Ziegelsteinen.

Ein kurioses Bild bot sich der Polizei nachts an der Duisburger Straße: Die Fahrbahn der wichtigen Hauptverkehrsstraße war komplett blockiert – mit einem Fahrradständer, ineinander geschobenen Einkaufswagen, einer Mülltonne und Ziegelsteinen. Täter könnte ein Anwohner der Duisburger Straße sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, um diesen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufzuklären.

Der bislang noch Unbekannte trieb bereits am vergangenen Donnerstag, 5. März, sein Unwesen an der Duisburger Straße in der Nähe eines Lebensmitteldiscounters. Die Blockade fiel um kurz nach Mitternacht auf, in Höhe der Hausnummer 532. In der Einfahrt zum Parkplatz des Discounters lag zudem ein umgeworfener Kleidercontainer.

Etwa eine halbe Stunde später stellte der Täter erneut an mehreren Stellen Mülltonnen und einen Autoanhänger auf die Fahrbahn der Duisburger Straße. Streifenwagenbesatzungen entdeckten in großer Entfernung einen etwa 1,90 Meter großen, dunkel gekleideten Verdächtigen, der sofort flüchtete und sich offensichtlich sehr gut in diesem Bereich auskannte, heißt es im Polizeibericht.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0208-8260 oder per E-Mail an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.