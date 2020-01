Oberhausen. Viele Werkzeuge benötigt man nur selten, ansonsten bleiben sie ungenutzt. Baumärkte und Gartencenter in Oberhausen bieten Mietservice an.

Oberhausen: Viele Werkzeuge kann man sich günstig ausleihen

Selbst ist der Mann beziehungsweise die Frau. Wenn es also in den eigenen vier Wänden oder im heimischen Garten etwas zu tun gibt, ob kleine oder große Herausforderungen, entdecken viele den Hobby-Heimwerker in sich. Doch auch wenn der Do-it-yourself-Wille vorhanden ist, das nötige Werkzeug parat haben nicht alle. Diese extra zu kaufen, kann zu einer teuren Angelegenheit werden. Wohl auch deshalb bieten viele Baumärkte und Gartencenter in Oberhausen einen Mietservice für entsprechendes Equipment an.

„Viele Leute sind auf Werkzeuge nur selten angewiesen. Bevor es also in der Garage vergammelt und ungenutzt bleibt, kommt man mit Geräten zur Miete deutlich günstiger davon“, ist Daniel Martzinzik vom Werkzeug Partner im Hagebaumarkt Ziesak-Plaza überzeugt.

Für jedes Gerät muss eine Kaution hinterlegt werden

Dabei sind die Kundenwünsche vielfältig: Manch einer benötig eben nur zum Zusammenbauen des neuen Küchenschranks einen Akku-Bohrer. Der andere, meist Unternehmen, sind eher am Betonmischer interessiert. „Somit bleiben die Geräte ständig im Betrieb und der Kunde muss dafür keinen zusätzlichen Platz schaffen“, sagt Martzinzik.

Dabei muss für jedes Gerät eine Kaution hinterlegt werden, die in den meisten Fällen 50 Euro, aber auch bis zu 300 Euro betragen kann. Zusätzlich kommt der entsprechende Tagesmietpreis hinzu, der beispielsweise bei einem Wandschleifer 30 Euro beträgt. Werden die Geräte nach Benutzung nicht ausreichend gereinigt zurückgegeben, kann zudem eine Gebühr von 5 bis 50 Euro erhoben werden. Was die richtige Bedingung der Gerätschaften angeht, können sich die Kunden auch beraten lassen.

Ähnlich sieht es auch bei Boels Rental Max-Planck-Ring aus. Das Sortiment reicht vom Dampf-Tapetenlöser über verschiedenste Gerüste und Leitern in allen möglichen Größen bis hin zum Anhänger für den Umzug.

Der Minibagger für das etwas größere Bauvorhaben

„Da man in der Regel nur alle paar Jahre umzieht, wäre es Unsinn, gleich alles zu kaufen“, sagt Mitarbeiter Tobias Hütter. Bequemlichkeit, aber auch Nachhaltigkeit seien für viele Kunden wichtig.

Auch in einigen Gartencentern werden Gerätschaften zur Miete angeboten. Bei der Pflanzenoase an der Hagelkreuzstraße ist der Minibagger für das größere Bauvorhaben zu einer Tagesmiete von 110 Euro zu bekommen. Auch Palettenmöbel für die Gartenparty mit mediterranen Mittelmeerpflanzen können einfach ausgeliehen werden, wie Mitarbeiterin Lisa Vogt berichtet. „Die Lust, wieder mehr selbst in die Hand zu nehmen, ist deutlich gestiegen, aber niemand benötigt die Geräte dann wirklich an 365 Tagen im Jahr.“