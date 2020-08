Oberhausen: Wo Reiserückkehrer einen Corona-Test erhalten

Oberhausen. Reiserückkehrer können sich direkt am Flughafen testen lassen oder sich an das Gesundheitsamt Oberhausen wenden. Die Prozedur im Detail.

In den kommenden Tagen werden weitere Reiserückkehrer in Oberhausen erwartet. Die Stadt hat daher noch einmal wichtige Informationen zu den verpflichtenden, aber auch freiwilligen Corona-Tests zusammengefasst.

Seit dem 8. August müssen alle Rückkehrer aus einem Risikogebiet zwingend einen Corona-Test machen lassen – oder einen negativen aus dem Herkunftsland mitbringen, der allerdings nicht älter als zwei Tage alt sein darf. Der Test muss innerhalb von 72 Stunden nach Ankunft in Deutschland erfolgen. Zudem müssen sich diese Personen direkt in häusliche Quarantäne begeben und sich beim zuständigen Gesundheitsamt melden. Und: Sie müssen so lange in Quarantäne bleiben, bis sie die Nachricht bekommen haben, dass das Testergebnis negativ ist.

Freiwillige Tests für Urlauber

Rückkehrer, die nicht aus einem Risikogebiet kommen, können sich freiwillig testen lassen. Auch für sie ist die Testung kostenlos, wenn sie 72 Stunden nach Rückkehr aus dem Urlaubsgebiet erfolgt ist.

Oberhausener Reiserückkehrer haben folgende Möglichkeiten, sich testen zu lassen: Sie können sich direkt bei ihrer Ankunft im Testzentrum des Flughafens Düsseldorf abstreichen lassen. Der Test am Flughafen kann nicht mehr durchgeführt werden, sobald der Sicherheitsbereich des Flughafens verlassen worden ist.

Test in der Notdienstpraxis im EKO

Sie können sich alternativ am kommenden Wochenende, 15./16. August 2020, notfallmäßig in der Notdienstpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein am Evangelischen Krankenhaus Oberhausen an der Virchowstraße (nicht in der Notaufnahme des Krankenhauses) abstreichen lassen. Diese hat an den beiden Tagen von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Am Sonntag ist eine Testung aber nur bis 12.30 Uhr möglich.

Eine weitere Möglichkeit für Reiserückkehrer, sich testen zu lassen, wird für Samstag, 15. August 2020, durch das Gesundheitsamt Oberhausen eröffnet: In der Zeit zwischen 10 Uhr und 13 Uhr kann über das Gesundheitsamt (0208-82 52 570) ein Test veranlasst werden, der dann am Sonntag zwischen 9 und 10 Uhr vom DRK vorgenommen wird. Die Anzahl der möglichen Abstriche ist allerdings auf 80 begrenzt. Ist diese Zahl überschritten, wird auf die Testmöglichkeit der Notdienstpraxis verwiesen.

Ärzte führen Tests durch

Wer beispielsweise am kommenden Samstag anreist, kann sich auch noch am nächsten Montag und Dienstag (17./18. August) abstreichen lassen, da damit immer noch die gesetzlich vorgesehene 72-Stundenfrist gewahrt ist. Die Abstriche für Reiserückkehrer werden unter der Woche in der gewohnten Form über das Gesundheitsamt durchgeführt sowie auch über bestimmte ärztliche Praxen auf dem Stadtgebiet Oberhausen.

Eine Liste von Arztpraxen, die einen Abstrich anbieten, finden Sie hier