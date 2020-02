Oberhausen: Zahl der Arbeitslosen erneut leicht gestiegen

Exakt 11.201 Menschen waren im Februar in Oberhausen arbeitslos gemeldet.

Oberhausen. Die Zahl der Arbeitslosen ist in Oberhausen im Februar leicht gestiegen. Doch Arbeitsmarktexperten verkünden auch gute Nachrichten.

Exakt 11.201 Oberhausener waren im Februar 2020 arbeitslos gemeldet. Das sind 89 Menschen mehr als im Januar und 103 mehr als im Februar 2019. Die Arbeitslosenquote liegt bei 10,1 Prozent. Der Großteil der Arbeitslosen, nämlich knapp 80 Prozent, bezieht Hartz-IV-Leistungen.

Kurzarbeit als Folge des Coronavirus

„Mein Fazit für den Februar fällt positiv aus, obwohl es auch in diesem Monat einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit gab“, sagt Christiane Artz, operative Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit in Oberhausen. Grund: Knapp 500 arbeitslose Menschen haben in diesem Monat einen neuen Job gefunden. Das sind 27 Prozent mehr als im Januar. „Zeitgleich sind weniger Menschen aus einer Erwerbstätigkeit heraus arbeitslos geworden – das ist ein gutes Signal.“

Die sogenannte Unterbeschäftigung – also die Zahl der Arbeitslosen inklusive derer, die wegen einer Schulung oder einer Krankschreibung aus der aktuellen Statistik fallen – umfasst derzeit 15.225 Personen. Das sind 152 mehr als im Januar und 593 mehr als Februar 2019. Die Quote liegt bei 13,3 Prozent.

Für Unternehmen ist es möglich, aufgrund beispielsweise von Lieferengpässen als Folge des Corona-Virus Kurzarbeit zu beantragen. Ansprechpartner ist der Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Oberhausen.