Oberhausen. Die OGM hat ihr Versprechen gehalten und das geschändete Grab am Westfriedhof wiederhergestellt. Mutter Antonia Roeder ist zutiefst dankbar.

Oberhausen: Zerstörtes Kindergrab ist wieder hergerichtet

Manche erschütternden Geschichten nehmen ein gutes Ende; weil sie öffentlich bekannt werden und weil es immer noch Menschen gibt, die helfen wollen und können. Als Antonia Roeder am Abend des dritten Dezembers erneut das Grab ihrer vor 14 Jahren bei der Geburt verstorbenen Tochter auf dem Westfriedhof in Lirich besucht, traut sie kaum ihren Augen. Das zerstörte Kindergrab – wir berichteten – ist wieder hergerichtet. Ihre jüngste Tochter hatte es von weitem schon gesehen, als sie selbst dann davor stand, kamen ihr unweigerlich die Tränen. Antonia Roeder ist dankbar und überwältigt.

OGM hat neue Steinumrandung für das Grab besorgt

„Ich kann immer noch nicht glauben, dass die OGM Wort gehalten hat“, gibt sich die Mutter dreier Kinder heute überglücklich, als wir sie auf dem Westfriedhof treffen. Die gestohlene Natursteinumrandung wurde wie versprochen von der Oberhausener Gebäudemanagement GmbH (OGM) wiederhergestellt. Passend zum Grabstein, nun mit schönem glatten Schliff. „Das schimmert schön bläulich im Licht und sieht viel besser aus als die alte Umrandung“, freut sich Antonia Roeder. Sie hatte damals lange für die etwa 1,20 Meter langen Randsteine gespart und sie eigenhändig eingesetzt.

Antonia Roeder an dem erneuerten Grab. Sie ist gerührt und dankbar für die Unterstützung von Presse und OGM. Foto: Tamara Ramos / FUNKE Foto Services

Dann hatten im Herbst Vandalen zugeschlagen und die komplette Einfassung gestohlen. Als wir Mitte Oktober über den Vorfall berichteten, zeigte sich die OGM deutlich betroffen und sagte schon während der Recherchen zu, die Grabstätte für Antonia Roeder kostenlos wieder herzurichten. Keine zwei Monate später sieht sie wieder aus wie neu und ist das, was sie sein soll: ein würdevoller Ort der Trauer.

Mutter: „Für mich ist das ein großes Weihnachtsgeschenk“

„Wir sind am nächsten Tag direkt losgezogen und haben neuen Split, Blumen und Deko geholt, um alles wieder schön zu machen“, berichtet Antonia Roeder über ihre erste Aktion nach der freudigen Entdeckung. Jahr für Jahr hegt und pflegt die Reinigungsfachkraft das Grab ihrer verstorbenen Lea Joel, wo sie nur kann. Das geschändete Grab war für sie ein riesiger Schock. „Viele mögen das bescheuert finden, dass ich mich so sehr um das Grab meiner Tochter kümmere, die schon so lange tot ist“, weiß die Mutter und fügt hinzu: „Ich hatte sie neun Monate im Bauch. Das war eine richtige Verbindung. Und wenn sie schon nicht leben kann, dann hat sie zumindest ein schönes Grab verdient.“

So sah das zerstörte Grab noch im Oktober aus. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Frische Rosen, Kerzen, einen neuen Steinengel und einen kleinen Tannenbaum hat Antonia Roeder bei unserem Treffen dabei, arrangiert das Mitgebrachte fein säuberlich auf dem Grab. „Für mich ist das ein großes Weihnachtsgeschenk“, sagt sie. „Ich will mich bei allen herzlich bedanken, die dazu beigetragen haben, dass das Grab meiner Tochter wieder so schön aussieht.“ An Heiligabend wird sie wieder herkommen und sich von ganzem Herzen freuen.