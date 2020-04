Oberhausen: Zugausfälle beim RE 19 und RE 44 ab 1. Mai

Oberhausen. Im Niederrhein-Netz und beim Fossa-Emscher-Express sorgen Bauarbeiten für Zugausfälle. Darauf müssen Oberhausener Pendler jetzt achten.

Bahnreisende müssen sich ab Freitag, 1. Mai, auf Einschränkungen im Zugverkehr einstellen. Auf der Linie RE44 können die Züge des „Fossa-Emscher-Express“ aufgrund von Brückenarbeiten der Deutschen Bahn zwischen Bottrop und Duisburg vom 1. bis 10. Mai nicht fahren. Wie der Betreiber Nordwest Bahn mitteilt, wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

In Oberhausen finden sich die Haltestellen für den Schienenersatzverkehr in OB-Osterfeld Süd Bf, Bussteig 1 und Oberhausen Hbf, Bussteig 10. Es kommt zu deutlich veränderten Abfahrtzeiten. Ab Osterfeld fahren die Busse Richtung Duisburg in dem genannten Zeitraum jeweils fünf Minuten nach der vollen Stunde, ab Oberhausen Hbf jeweils zur Minute 18. Richtung Bottrop erfolgt der Halt am Hauptbahnhof 40 Minuten nach der vollen Stunde und in Osterfeld zur Minute 53. Für Umsteiger: Zwischen und Moers verkehren die Züge weiter nach dem regulären Fahrplan. Weitere Infos auf www.nordwestbahn.de.

Zugausfälle und Ersatzbusse auch beim RE19

Ebenfalls kommt es im Niederrhein-Netz zu Einschränkungen auf der Linie RE19 von Abellio. Der Streckenabschnitt zwischen Oberhausen Hbf und Wesel wird in der Zeit von Freitag, 1. Mai (2 Uhr), bis Montag, 11. Mai (5 Uhr) für den Zugverkehr vollständig gesperrt. Außerdem ist an den Wochenenden 1. bis 3. Mai und 9 bis 10. Mai zusätzlich die Strecke zwischen Wesel und Emmerich dicht.

Abellio richtet einen zweigeteilten Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Dabei wird es eine Lokallinie und eine Expresslinie geben. Die Lokallinie bedient alle Zwischenhalte, die Expresslinie soll die Reisezeit erheblich verkürzen. An den Wochenenden hält der Express-Bus nur an den Halten Wesel, Emmerich, Emmerich-Elten sowie Zevenaar und soll eine um bis zu 50 Minuten kürzere Reisezeit ermöglichen. In Emmerich kann von der Lokallinie auf die Expresslinie nach Arnhem umgestiegen werden, ebenso in Gegenrichtung von der Expresslinie auf die Lokallinie.

Unter der Woche fährt die Expresslinie auch weiter zwischen Oberhausen Hbf und Wesel und soll 25 Minuten schneller als die Lokallinie sein. Hierdurch wird der Anschluss zur Linie RE19a ermöglicht. Die RE19-Ersatzbusse halten in Oberhausen an den Haltestellen OB-Holten Bahnhof, Bussteig 1 bzw. 2, OB-Sterkrade Bahnhof, Bussteig 7 und Oberhausen Hbf, OB Hbf/Rhein. Industriemuseum. Genauere Infos auf www.abellio.de.