Oberhausen. Mit einem festlichen Programm gastiert die Mike Peter Big Band am 9. Dezember im Zentrum Altenberg und lässt neben roten Nasen auch Ohren glühen.

Oberhausener Big Band zelebriert „Weihnachtswunderwelt“

Wenn der Percussionist den Schellenkranz neben die Congas legt – dann geht’s wieder in Schlittengeschwindigkeit ab in die „Weihnachtswunderwelt“. Auch die Oberhausener „Mike Peter Big Band“ entzündet am Montag, 9. Dezember, um 19.30 Uhr im Zentrum Altenberg, Hansastraße 20, wieder heiter-festliche Weihnachtsstimmung.

Das stattliche Ensemble unter der Leitung von Mike Szadzik lässt wieder die Glöckchen klingen und erwärmt die Herzen mit lieblichen und swingvollen Evergreens. Die Ohren glühen dank selbst arrangierter Weihnachtsklassiker, winterwunderbarer Songs von Götz Alsmann und rotnasigem Rentier-Jazz. Mit zwei kleinen Weihnachtsgeschichten wird die Bigband durch den Abend führen: „Swing Glöckchen!“

Einlass ab 19 Uhr, der Eintritt kostet im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 15 Euro, online zentrumaltenberg.de