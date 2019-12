Oberhausen. Niemand sollte alleine sein an den Festtagen – deshalb deckt die Caritas im „Gleis 51“ wieder die Tische für Weihnachtsessen und Kaffeetafeln.

Oberhausener Caritas öffnet auch an den Weihnachtstagen

Niemand muss alleine sein an den Weihnachtstagen und zum Jahreswechsel. Die Caritas Oberhausen öffnet an und zwischen den Feiertagen wieder ihre Türen für Menschen, die Kontakt oder Hilfe suchen.

„Manche Menschen wünschen sich, dass die Festtage schon wieder vorbei wären“, hat Caritasdirektor Michel Kreuzfelder erfahren. „Sie fürchten sich vor der Einsamkeit an den Festtagen. Während andere im Familien- oder Freundeskreis feiern, sitzen sie allein zuhause.“ Gerade an diese Menschen richtet sich das Angebot im „Gleis 51“ an der Mülheimer Straße 111. Hier können sie im Kreis von vielen Anderen ein paar unbeschwerte Stunden verbringen.

Kontaktstelle für psychisch Erkrankte öffnet zwischen den Feiertagen

Heiligabend gibt es ein Weihnachtsessen von 11 bis 14 Uhr, am ersten Weihnachtstag einen Mittagstisch von 12 bis 14.30 Uhr sowie am zweiten Feiertag Kaffee und Kuchen von 14 bis 16 Uhr. An Silvester gibt es wieder einen Mittagstisch von 12 bis 14.30 Uhr und am Neujahrstag Kaffee und Kuchen von 14 bis 16 Uhr. Zwischen den Feiertagen gelten die normalen Öffnungszeiten.

Darüber hinaus hat auch die Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch erkrankte Menschen zwischen den Feiertagen für Betroffene und ihre Angehörigen geöffnet. Täglich gibt’s offene Angebote, innerhalb derer Hilfesuchende einen Ansprechpartner vor Ort sowie die Möglichkeit finden, sich bei einer Tasse Kaffee auszutauschen und in Kontakt zu kommen.

Geöffnet ist das Altfridhaus am Freitag, 27. Dezember, von 10 bis 14 Uhr sowie am Montag, 30. Dezember, von 16 bis 19 Uhr. Alle weiteren Caritas-Dienste sind zudem zwischen den Feiertagen erreichbar.

Informationen auch auf der Internetseite der Caritas unter caritas-oberhausen.de.