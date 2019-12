Oberhausen. Ein 74-jähriger darf wegen eines Fahrverbotes keinen Wagen führen. Einen Termin bei der Polizei nahm er wahr – und reiste mit dem Auto an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oberhausener fährt mit Auto zur Polizei – trotz Fahrverbots

Weil er wegen eines Fahrverbotes bereits seit dem 18. November kein Auto mehr fahren darf, sollte ein 74-jähriger Oberhausener am Donnerstag seinen Führerschein bei der Polizei abgeben. Die Beamten staunten nicht schlecht: Zur Wache in Sterkrade kam der Mann – am Steuer eines Wagens.

Der Senior sei pünktlich vorgefahren und habe sogar einen Parkplatz unmittelbar vor dem Eingang der Wache gefunden, heißt es im Polizeibericht. Ordnungsgemäß und seelenruhig verschloss er das Auto und betrat die Wache.

Darauf angesprochen gab der Mann an, nichts von dem bereits bestehenden Fahrverbots gewusst zu haben. Doch das nahmen ihm die Polizisten nicht ab. Denn den Brief mit der entsprechenden Nachricht hatte der Mann zum Termin dabei. Der Umschlag war geöffnet, das Schreiben offenbar gelesen.

Jetzt müssen er und der Fahrzeughalter sich für das Fahren ohne Fahrerlaubnis und das Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.