Oberhausener Grüne halten Schulöffnung für verantwortungslos

Oberhausen. Eine Schulöffnung ohne einheitliche Standards ist verantwortungslos: So sieht es der Oberhausener Grünen-Politiker Andreas Blanke.

Heftige Kritik äußert der Ratsfraktionschef der Oberhausener Grünen, Andreas Blanke, an der Entscheidung der schwarz-gelben Landesregierung, die Schulen für Abiturienten und Zehntklässler am 23. April zu öffnen. „Die Schulen ohne einheitliche Vorbereitung sowie Gewährleistung eines umfassenden Infektionsschutzes bereits in der nächsten Woche zu öffnen, ist verantwortungslos gegenüber den Schülerinnen und Schülern, ihren Lehrkräften und den Schulträgern“, kritisiert Blanke die Entscheidungen von Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP).

Einheitliche Standards: Fehlanzeige

„Den Schulen nur knapp eine Woche Vorlauf zu geben, um die Wiederaufnahme des Schulbetriebs zu organisieren, stellt unsere Stadt als Schulträger nicht nur vor enorme Herausforderungen, sondern ist fahrlässig. Wichtige Fragen sind noch immer offen, einheitliche Standards Fehlanzeige“, so Andreas Blanke. Obwohl Lehrer ab Montag und Schüler ab Donnerstag (23. April) wieder in die Schulen kommen sollten, sei nicht verbindlich geklärt, ob an allen Schulen Vorgaben zu Abstandsregelungen eingehalten werden könnten, wie viele Lehrkräfte aufgrund von Risiken freigestellt werden müssten, welche Hygienemaßnahmen für die Schulen und den Schülerverkehr vorgegeben werden beziehungsweise ob sie auch flächendeckend umgesetzt werden könnten, so der Oberhausener Grünen-Politiker.

Städte in der Corona-Krise alleine

Einmal mehr lasse die schwarz-gelbe Landesregierung die Kommunen in der Corona-Krise alleine. „Statt sich jetzt auf die Prüfungsvorbereitungen zu konzentrieren, brauchen die Schulen Zeit für pädagogische Konzepte, um ein Unterrichtsangebot ab dem 4. Mai zu ermöglichen. Dass die Landesregierung die Abwägung der gesundheitlichen Risiken auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler abgewälzt hat, ist verantwortungslos und inakzeptabel.“ Es sei unzumutbar, dass die Schüler sich jetzt zwischen Gesundheitsschutz für ihre Familie und Prüfungsvorbereitung in der Schule entscheiden müssten. Blanke fordert, die Prüfungen auszusetzen und „einen gleichwertigen Abschluss auf der Grundlage der Vorleistungen zu vergeben. Eine freiwillige Chancenprüfung, um sich zu verbessern, sollte zusätzlich angeboten werden.“