„Ich war schon immer lieber im Baumarkt als im Schuhgeschäft.“ Ulli Kux muss selbst lachen, als ihr dieses Geständnis herausrutscht. Der Hintergrund: Angeregt durch einen kreativen Vater hat sich die heute 58-jährige Künstlerin, die jetzt eine eigene Galerie im Stadtteil Oberhausen-Borbeck (Ecke Buschkämpen/Oberbruch) eröffnet hat, schon als junges Mädchen für verschiedene Techniken der Malerei interessiert und war stets auf der Suche nach entsprechenden „Werkzeugen“.

Inspiration erfuhr die Oberhausenerin aber vor allem im Naturfreundehaus in Mülheim. Gemalt hat sie in dieser Zeit vor allem Aquarelle. Nach der Heirat allerdings kann Ulli Kux ihre Talente zunächst nicht entfalten. Mitarbeit in der Finanzdienstleistungs-Firma ihres Mannes und die Erziehung zweier Kinder fordern die ganze Frau. Erst als Sohn Melvin und Tochter Nina aus dem Haus sind und sie über eine Beschäftigung nachdenkt, die ihren Neigungen entspricht, erinnert sie sich wieder an ihre künstlerische Ader.

17 Bilder für Radiologie-Praxis

Vor allem das Interesse an Encaustic, einer Technik, bei der in Wachs gebundene Farbpigmente heiß mit einem Maleisen auf den Untergrund aufgetragen werden, flammt wieder auf. Aber auch die Acryl-Malerei hat es ihr angetan.

Schon bald erweckt Ulli Kux mit ihren außergewöhnlichen Bildern das Interesse von Freunden und Bekannten. Als sie durch Vermittlung einer Freundin gleich eine ganze Praxis für Radiologie in Dinslaken mit 17 großformatigen Bildern verschönern darf, ist der Startschuss als Kleinunternehmerin gefallen. Dabei habe sie vorher ihr Hobby nie mit Gewinnabsichten betrieben, erzählt die Künstlerin. Als die Anfragen sich häufen und die Malerin immer aktiver wird, reicht aber irgendwann der Platz in der heimischen Garage nicht mehr aus.

120 Quadratmeter in Borbeck

Da ist es eine schöne Überraschung, dass ihr Mann ihr die 120 Quadratmeter großen Räumlichkeiten in Borbeck, die einem Bekannten gehören, für ein Atelier samt Ausstellungsfläche anmietet. Die Galerie, die wie ihre gleichnamige Webseite „ullikux.art“ heißt, ist mittwochs (10-13 Uhr) und freitags (15-18 Uhr) geöffnet. Darüber hinaus sind individuelle Terminabsprachen unter 0163-86 63 062 oder per Mail an info@ullikux.art kurzfristig möglich.

„Ich wohne ja in Oberhausen-Dümpten quasi um die Ecke und kann im Bedarfsfall ganz schnell da sein“, versichert Ulli Kux. Die Preise ihrer derzeit ausgestellten 60 Werke in Borbeck liegen zwischen 50 und 500 Euro.