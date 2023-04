Mariuhana in Bayern – Symbolbild von 2017.

Drogen-Razzia Oberhausener Polizei hebt Drogenring in NRW und Bayern aus

Oberhausen. Das war eine Riesenaktion: Am Dienstag durchsuchten Oberhausener Rauschgiftfahnder mehrere Wohnungen im Bundesgebiet. Das Ende eines Drogenrings?

In einer konzertierten Aktion hat die Polizei Oberhausen am frühen Dienstagmorgen (25. April) nach eigenen Angaben mehr als ein Dutzend Wohn- und Geschäftsräume in Oberhausen, Bottrop, Velbert, Tönisvorst, Rheurdt, Duisburg, Neukirchen-Vluyn und Xanten sowie den bayrischen Städten Bobingen und Königsbrunn durchsucht.

hatten seit Ende des vergangenen Jahres in einem aufwendig geführten Ermittlungsverfahren zahlreiche Beweise für einen schwunghaften Handel mit Kokain, Haschisch, Marihuana und Ecstasy-Pillen der über ein Dutzend Beschuldigten zusammengetragen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg hatte das Amtsgericht Duisburg fünf Haftbefehle und zahlreiche Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts des Drogenhandels erlassen.

Velbert: Plantage mit 1700 Marihuana-Pflanzen

Mit starker Unterstützung mehrerer Polizeibehörden in NRW und Bayern sowie Spezialeinsatzkräften setzten die Oberhausener Ermittler die Beschlüsse um. In Velbert fanden die Polizisten eine Plantage mit 1700 Marihuana-Pflanzen. Eine Plantage in Bottrop war bereits abgebaut worden, die Ordnungskräfte fanden nur noch die Ausrüstung für Drogen-Anbau und -Weiterverwertung.

Im Laufe der vielen Durchsuchungen am Dienstag stellten die Beamten 1,2 Kilo Kokain, 8,5 Kilo Marihuana, 200 Gramm Amphetamin, 30 Ecstasy-Tabletten und 50 Milliliter Morphin sicher. Beschlagnahmt wurden zudem eine scharfe Schusswaffe, Patronen, Bargeld in fünfstelliger Summe, ein Tresor sowie mehrere Fahrzeuge.

Fünf Haftbefehle gegen die mutmaßlichen Haupttäter im Alter zwischen 26 und 43 Jahren (deutsch, griechisch und albanisch-stämmig) konnten nach Darstellung des Oberhausener Polizeipräsidiums vollzogen werden. Zudem wurden 19 Personen aus unterschiedlichen Gründen, unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsrecht, vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt.

Die Ermittlungen dauern an, in den kommenden Wochen wertet die Polizei die gefundenen Beweismittel aus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen