Oberhausener Polizei ist Diebesbande auf der Spur

Oberhausen. Einsatzkräfte der Polizei sind am Mittwochmorgen in Oberhausen und Dinslaken im Einsatz. Die Ermittler sind einer Diebesbande auf der Spur.

Mit einem Großaufgebot ist die Oberhausener Polizei seit den frühen Morgenstunden im gesamten Stadtgebiet auf der Suche nach einer Diebesbande. Die Beamten durchsuchen mehrere Wohnungen in Oberhausen und Dinslaken.

Gegen 5 Uhr sammelten sich die Einsatzkräfte am Präsidiums-Standort an der Lindnerstraße. Mit mehreren Streifen- und Mannschaftswagen schwärmten sie aus. Im Visier: eine Diebesbande, die für etliche Einbrüche im gesamten Stadtgebiet verantwortlich sein soll.

Einbruch ins Oberhausener Rathaus

Die Polizei bereitete sich am Morgen darauf vor, mehrere Personen festzunehmen und eine größere Menge vermeintlichen Diebesgutes zu beschlagnahmen. Die Bande, so der Verdacht, soll unter anderem auch für die Einbrüche in die Bürgerservicestellen der Stadt Oberhausen in der Nacht auf den 8. November verantwortlich sein.

Nähere Informationen folgen.