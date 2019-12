Oberhausener Schuhmacher fertigt Schuhe für bis zu 650 Euro

10.000 Schritte am Tag – das soll gesund sein. Spazierengehen am Wochenende, egal, wie das Wetter ist. Zur Bahn und zum Bus laufen, zur Arbeit, zum Arzt oder ins Kino: Jeder fünfte Weg wird hierzulande zu Fuß zurückgelegt. Das ist umweltfreundlich und kann gesund sein – dennoch investieren nur wenige Fußgänger ihr Geld in hochwertige Schuhe. Wer aber beim echten Schuhmacher wie bei Familie Friedrich Kahl in der Oberhausener Innenstadt handgenähte Schuhe kauft, der weiß den Unterschied zum Billigschuh zu schätzen.

Daniel Kahl vermisst bei Ben die Füße mit einem Scanner in der Oberhausener Schuhmacherei Kahl. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Daniel Kahls Hände haben über all die Jahre gelitten. Der 36-Jährige hat Schwielen und ordentlich Hornhaut am Zeigefinger beider Hände. Das kommt vom Fädenziehen bei handgemachten Lederschuhen, mit denen er täglich arbeitet. Ein wenig Husten habe er vom Kleber, der nötig ist, um alte Schuhe zu reparieren. Absätze und Sohlen tauschen, ist eines der drei Standbeine der Schuhmacherei Kahl an der Gewerkschaftsstraße 66. Dabei wollten Vater Friedhelm und Mutter Astrid eigentlich, dass ihr Sohn mal was ganz anderes lernt.

Schuhmacher Daniel Kahl: „Ich liebe meinen Beruf“

„Ich habe mir andere Berufe angeschaut und probiert – das war aber nix für mich. Ich liebe meinen Beruf“, sendet Daniel Kahl eine klare Botschaft. Vater Friedhelm und er kümmern sich seit 2006 gemeinsam um die Schuhe der Stadt. Für manchen männlichen Promi wird sogar die Mittagspause geopfert, damit ungestört vermessen, angepasst und anprobiert werden kann. Minister, Stadtpolitiker und RWO-Fußballer treten regelmäßig bei den Kahls ein, um ihren Füßen etwas Gutes zu tun. Das ist zwar teuer, sitzt aber wie angegossen.

Friedhelm Kahl hilft, Schuhe anzuziehen, in der Schuhmacherei Kahl. Hier werden Füße vermessen und Einlagen hergestellt. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Von 150 Euro bis 650 Euro reicht die Preisspanne der Lederschuhe und Sneaker bei Schuhmacher Kahl. Die Hersteller sind namhaft, heißen van Bommel, Allen Edmonds oder Heinrich Dinkelacker. Sie kosten mehr, weil sie zertifiziert sind und alle verwendeten Materialien (Kleber, Leder, Sohle) lückenlos nachverfolgt werden können. 300 Arbeitsschritte seien nötig, um einen Heinrich Dinkelacker Schuh in Budapest herzustellen, schreibt der Hersteller auf seiner Webseite. Doch Schuhmacher Kahl baut jedem Kunden ebenfalls seine Schuhe auf Maß – wenn er sich das leisten kann und will.

Jeder Handgriff am Schuh kostet Zeit – und Geld

„Nur vom Maßgeschäft allein können wir aber nicht überleben“, betont Vater Friedhelm. Sechs bis acht Wochen verbringen die beiden mit einem einzigen Paar für einen Kunden. So viele Handgriffe kosten Zeit und Geld: Ab 1300 Euro werkeln die Schuhmacher einen Schuh um den Kundenfuß. „In den vergangenen Jahren sind immer häufiger junge Männer, Mitte 20, im Laden, die gerne individuell angepasste Schuhe haben wollen“, sagt Daniel Kahl. Dabei sei keineswegs jeder reich: „Unsere Kunden wissen, dass unsere handgenähten Schuhe in der Regel viele Jahre länger halten als Schuhe aus der Fabrik.“

Info Fünf Tipps: So pflegt man seine Schuhe richtig 1. Schuhe gründlich polieren: Bevor Sie die Schuhe wachsen oder fetten, sollten Sie sie immer reinigen. Meist reicht dafür ein trockener Lappen – und bei grobem Schmutz eine Schuhputzbürste, die fürs Leder geeignet ist. 2. Um das Leder zu schützen, regelmäßig mit Schuhwachs oder Schuhcreme behandeln, damit das Leder nicht austrocknet und reißt. 3. Die Creme tragen Sie mit einem Schuhputztuch oder mit der Schuhbürste auf und verteilen sie gründlich über den ganzen Schuh – bei Ledersohlen auch die Sohle. Anschließend sollten sie die Schuhe polieren, bevor die Creme austrocknet. 4. Bei Regen und Schnee empfiehlt sich eine f arblose Imprägnierung per Spray, um das Leder vor der Nässe zu schützen. 5. Außerdem sinnvoll sind Schuhspanner aus Holz, die die Feuchtigkeit des Schuhs aufnehmen und ihren Schuh in Form halten.

Die Kahls kennen ihre Kunden, obwohl sie kein Buch führen. „Bei den meisten sehe ich die Fußprobleme mit dem bloßen Auge“, erklärt Sohn Daniel. Trotzdem gehen sie mit der Zeit und scannen und messen (per Infrarot), wo die Achillesferse oder eben die Volkskrankheit „Fersensporn“ im Schuh drückt. Meister Friedhelm Kahl ergänzt: „Wir nehmen uns viel Zeit für unsere Kunden, denn wir leben ja von denen, die wiederkommen.“

Kein Laden für reiche – sondern für schlaue Kunden

Wer einmal bei Schuhmacher Kahl war, kommt aus vielen Gründen wieder. Repariert wird hier vom Gürtel über die Handtasche bis zu den Schuhen alles, was der Mann oder die Frau unbedingt behalten möchte. Die orthopädische Weiterbildung befähigt den Schuhmacher zudem, den Kunden sowohl bequeme als auch gesunde Schuhe und Einlagen anzuziehen. Die persönliche Beratung stehe im Vordergrund, erklärt Mutter Astrid. „Viele Väter kommen mit ihren Söhnen in den Laden, um das erste „richtige“ Paar Schuhe überhaupt zu kaufen – oft zur bestandenen Abiprüfung oder zum 18. Geburtstag.“

Neue Absätze für die Schuhe werden in der Werkstatt der Schuhmacherei Kahl in Oberhausen befestigt. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Und die meisten wüssten es zu schätzen, welcher Aufwand dahintersteht, bis die Schuhe fertig seien, sagt Mutter Astrid. Sie testet ständig neue Einlagen, oft ohne es zu wissen, denn Sohn Daniel benötigt die ehrliche Reaktion seiner Mutter. Die Familie Kahl ist intakt, gerade weil sie seit Jahren Hand in Hand mit dem Schuhwerk der Kunden arbeitet. Die Liebe zum Beruf ist also keine Scharade; sie ist mit jedem Schritt spürbar, den der Kunde außerhalb des Ladens in den Schuhen von Familie Kahl macht – und ein besseres Verkaufsargument für einen Schuhmacher gibt’s wohl kaum.