Oberhausener Zwischenruf: VHS startet neue digitale Reihe

Jürgen Koch, Geschäftsführer der Arbeitsagentur Oberhausen/Mülheim, macht am Freitag, 15. Mai, den „Zwischenruf“.

Oberhausen. Eine neue digitale Reihe bietet die VHS Oberhausen an. „Wie schafft es die Wirtschaft in der Krise?“ ist das Thema von Agenturchef Jürgen Koch.

Ein neues Online-Angebot im Bereich „Politische Bildung“ haben Volkshochschule und die Vereinigung Arbeit und Leben auf Sendung gebracht. Die Reihe will Oberhausener Experten zu Wort kommen lassen. Der „Zwischenruf“ mit Jürgen Koch von der Agentur für Arbeit Oberhausen am Freitag, 15. Mai, geht der Frage nach „Wie schafft es die Wirtschaft in der Krise?“.

Durch die Corona-Pandemie hat sich das (öffentliche) Leben mehr oder weniger grundlegend verändert. Angebote der VHS und von Arbeit und Leben (DGB/VHS) können zurzeit nicht in gewohnter Weise stattfinden. Allerdings lieferten ja gerade die Corona-bedingten Veränderungen, die sich auf so viele gesellschaftliche Bereiche auswirken, vielfachen Anlass für wichtige gesellschaftliche Debatten, so die Organisatoren der neuen Reihe.

Informieren und diskutieren

Der „Zwischenruf“ soll eine Möglichkeit sein, sich zu informieren und öffentlich zu debattieren. Das Online-Format findet in den kommenden Wochen immer freitags um 10 Uhr statt. Ausgewählte Expertinnen und Experten nehmen, stellvertretend für ihre Themenbereiche/Institution, Stellung zu wichtigen gesellschaftlichen Themen rund um Corona. Die konkrete Sichtweise und Situation vor Ort steht im Mittelpunkt. Zu finden ist der Clip über das Portal Ruhrtube.de, den Youtube-Kanal von Arbeit und Leben NRW sowie über die Facebook-Seite der VHS Oberhausen.

„Existenzängste bei den Beschäftigten?“ mit dem ersten Bevollmächtigten der IGM MEO, Jörg Schlüter, steht am Freitag, 22. Mai, auf dem Programm.