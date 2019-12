Oberhausenerin kämpft mit TV-Koch Rosin gegen ihre Pfunde

Frank Rosin ruft neue Abnehm-Teams in den Ring: In Staffel zwei von „Rosins Fettkampf – Lecker schlank mit Frank“ wird der Sternekoch bei Kabel Eins zum Spieleleiter. Aber auch er nimmt den Fettkampf wieder auf – und mit ihm Oberhausenerin Vanessa de Vries.

Die 38-Jährige hatte sich ursprünglich für die nächste Staffel von „Biggest Loser“ (Sat 1) beworben. „Doch für das Abnehmcamp bin ich mit meinen 128,2 Kilogramm vielleicht nicht schwergewichtig genug gewesen“, meint Vanessa de Vries. Doch dann erhielt sie diese Mail: „Bewerben Sie sich für Rosins Fettkampf!“ Der Zeitpunkt hätte nicht besser sein können.

Eine der schlimmsten Zeiten ihres Lebens

Vanessa de Vries sagt: „Es war eine der schlimmsten Zeiten meines Lebens!“ Sie hätte abends nur noch auf der Couch gesessen und eine Tüte Chips nach der nächsten gegessen. Kilo um Kilo häufte die junge Frau an und raubte sich so zeitgleich jede Lebensfreude. Doch wie war es dazu gekommen?

Oberhausen Die zweite Staffel startet am 2. Januar Die Serien-Stars Willi Herren und Rebecca Siemoneit-Barum treten bei „Rosins Fettkampf“ als Teamchefs an. Wer von den beiden das Wiegeduell verliert, muss jede Folge einen Kandidaten nach Hause schicken. Die zweite Staffel von „Rosins Fettkampf“ startet am 2. Januar 2020. Die neuen Folgen sind immer donnerstags um 20.15 Uhr bei Kabel Eins zu sehen.

2012 war die Oberhausenerin Mutter eines gesunden Sohnes geworden. Alles war im Lot. Bis vor fünf Jahren ihre damals 45-jährige Tante Silke an Krebs verstarb. „Sie war wie eine Schwester für mich, war oft bei uns, spielte mit dem Kind, hatte immer ein offenes Ohr.“ Doch es sollte noch schlimmer kommen.

Ihr Gynäkologe, dem sie von dem frühen Tod ihrer Tante erzählt hatte (sie war an Brustkrebs gestorben), wurde hellhörig. „Er riet mir zu einem Gentest und das hat mir das Leben gerettet.“ Denn Vanessa de Vries hatte tatsächlich einen seltenen Gendefekt geerbt, der ihr Risiko an einer aggressiven Form von Brust-, Eileiter- oder Gebärmutterkrebs zu erkranken, um 96 Prozent erhöhte. „Jeder Monat zählte.“ So entschloss sie sich – ähnlich wie Schauspielerin Angelina Jolie – zu einer radikalen Operation. „Mir wurden die Brüste entfernt, der Unterbauch wurde komplett ausgeräumt.“

Zum Casting in Köln eingeladen

Die Hormonumstellung, die Trauer, die Sorgen: „Ich wurde immer dicker.“ Je mehr Pfunde sich um ihre Hüften türmten, desto unbeweglicher wurde sie. „Ich schaffte keine Treppen mehr und hasste mich, wenn meine Pobacken über den Fahrradsattel quollen, also fuhr ich einfach kein Rad mehr und benutzte den Fahrstuhl.“ Irgendwann sah sie nur noch zu: „Wenn mein Mann mit unserem Sohn zum Schwimmen aufbrach oder eine Radtour machte.“ Sie litt, machte sich Vorwürfe. „Ich wollte doch auch dabei sein, wollte eine tolle Mama für mein Kind sein.“ Dann kam diese Mail.

Willi Herren, Frank Rosin und Rebecca Siemoneit-Barum sind diesmal die Teamspieler bei „Rosins Fettkampf“. Foto: Willi Weber / Kabel Eins

Vanessa de Vries bewarb sich bei „Rosins Fettkampf“ und sagte nicht einmal ihrem Mann etwas davon. Sie wurde zum Casting eingeladen. „Das war ausgerechnet an meinem Geburtstag, dem 3. August 2019.“ Nun musste sie mit der Sprache herausrücken. Sie tat es – und die ganze Familie unterstützte sie, fuhr mit ihr nach Köln. „Da waren so viele Kandidaten, ich rechnete mir wirklich keine Chancen aus.“ Falsch gedacht.

Die 38-Jährige wurde genommen und nimmt jetzt den Kampf gegen ihre Pfunde auf. Ein spezielles Programm wird für sie ausgearbeitet, Ärzte und Ernährungsberater stehen ihr zur Seite. Aber auch der Druck von außen hilft ihr: „Weil ich mich natürlich nicht blamieren will, wenn ich vor laufender Kamera gewogen werde.“