Oberhausens Grüne fordern Rettungsschirm für Künstler

Oberhausen. Die Stadt könnte neben Mietnachlässen mit „unbürokratischen Regelungen“ der Kulturszene helfen, meint Sandra Gödderz.

Die Grünen in Oberhausen fordern Hilfe für die heimische Kulturszene, denn die Corona-Krise bedroht Künstlerinnen und Künstler in ihrer Existenz. Alle staatlichen Ebenen seien jetzt gefordert, damit die lebendige Szene in Oberhausen nicht zugrunde geht.

Die Ratsfraktion der Grünen fordert deshalb in einem Antrag für den am Mittwoch, 3. Juni, tagenden Kulturausschuss und den am Montag, 22. Juni, tagenden Rat von der Stadt Oberhausen ein Entgegenkommen etwa bei Mieten für kommunale Räume. Gleichzeitig solle sich die Stadtspitze für Lösungen in Bund und Land einsetzen.

„Wir brauchen jetzt gemeinsame Kraftanstrengungen“

Dazu erklärt Sandra Gödderz als kulturpolitische Sprecherin der Grünen-Ratsfraktion: „Die Corona-Krise geht bei vielen Kulturschaffenden an die Substanz. Viele Künstlerinnen und Künstler fürchten nach Monaten ohne Einnahmen um ihre Existenz. Wir brauchen jetzt gemeinsame Kraftanstrengungen, damit unsere Kulturszene auch nach der Krise weiter besteht.“

Neben Mietnachlässen denken die Grünen an „unbürokratische Regelungen bei Zuwendungen für die Kulturszene“, so Gödderz weiter. „Außerdem sollen Bund und Land einen Fonds zur weiteren Unterstützung des Kulturbereichs auflegen.” In ihrer Antrags-Begründung nennt die Grünen-Fraktion das kulturelle Leben „durchaus systemrelevant – und einmal zerstörte Strukturen werden sich nicht einfach wiederaufbauen lassen“.