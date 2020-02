„Paradoxon“ startet Sessions in Oberhausens Ruhrwerkstatt

Oberhausen. Das Ensemble für griechische Musik spielt das erste Konzert am 27. Februar im AKA 103: Der Gast ist Vorsänger der orthodoxen Gemeinde.

Für insgesamt fünf Sessions hat das weltmusikalisch gestimmte „Paradoxon“-Ensemble im AKA 103 der Ruhrwerkstatt, Akazienstraße 103, ein Quartier in Alstaden gefunden. Los geht’s mit der ersten Session am Donnerstag, 27. Februar, um 20 Uhr. Eintritt frei.

Bei der ersten „Paradoxon“-Session begegnen sich die byzantinische und die traditionelle Musik Griechenlands, will das Ensemble westliche und orientalische Tonleitern zusammenführen – zu Liedern in Altgriechisch, Deutsch und Neugriechisch. Als Gast der Auftakt-Session singt der Bassist Nikolaos Konstantellias. Er studierte Musikwissenschaft in Thessaloniki und erwarb weitere Master-Abschlüsse in der Musik des Mittelalters und Gesang an Essens Folkwang Universität der Künste. Nikolaos Konstantelias arbeitet für die „Sing Pause“ in Düsseldorf und wirkt als Vorsänger (Psalter) in der griechisch-orthodoxen Kirche Heilige Erzengel in Oberhausen.

Zweistündige Konzertabende mit Musik aus aller Welt

Die „Paradoxon“-Sessions verstehen sich als Treffpunkt für Freunde der Musiktraditionen der ganzen Welt. Die zweistündigen Konzertabende sind jeweils dreigeteilt: Zunächst präsentieren Solisten oder Gruppen traditionelle Lieder; im zweiten Teil folgt „Paradoxon“ mit seinem Repertoire aus der ländlichen und städtischen Musiktradition Griechenlands und des Balkan. Zum Schluss sind alle Beteiligten eingeladen, zu musizieren und gemeinsam zu improvisieren.

Hobby- und/oder Profimusiker, die mitmachen möchten, können den Ensemble-Leiter Konstantinos Andrikopoulos unter paradoxologos@gmx.net kontaktieren.