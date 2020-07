Parkbanktheater führt zu Künstlergarderobe und Sonnendeck

Oberhausen. Das Wochenend-Programm des Theaters an der Niebuhrg bietet Kabarett als Schauspiel-Solo und die Erfahrungen eines Hochsee-Komödianten.

„Der Schauspieler hat sein Abendwerk getan. Die Aufführung war erfolgreich, das Publikum begeistert, der Applaus üppig.“ So stimmt uns das Parkbanktheater ein auf den Abend mit Markus Veith, „Jetzt mal in echt“, der sein Kabarett-Theaterstück am Samstag, 25. Juli, um 19 Uhr vorm Theater an der Niebuhrg zeigen wird.

Nun sitzt der Mime in seiner (Freilicht-)Garderobe – gemeinsam mit den Zuschauern. Zwischen Kostüm und Schminke plaudert er aus dem Nähkästchen, erzählt von den Splittern jener Bretter, die die Welt bedeuten. Über Texthänger, Pleiten und Pannen, Schein und Sein und die Helden seines Metiers – von Heinz Rühmann und Gerd Fröbe bis zu Peter Ustinov. Mit viel Liebe, Respekt und Biss zeigt Markus Veith dem Showbusiness die Zähne.

Mit Forscherblick auf 40 Törns mit den Schiffen der „Aida“-Flotte

Mit Michael Eller brandet „Captain Comedy“ am Sonntag, 26. Juli, um 18 Uhr an die Klippen des Parkbanktheaters. Auf 40 Törns mit den Schiffen der „Aida“-Flotte hat er als Gast-Komiker in mehr als 150 Shows schon über 100.000 Passagiere begeistert – und sie dabei mit dem wachen Auge eines Uno-Inspektors studiert. Nun wirft der Comedy-Klabautermann den Anker und zeigt den Landratten den geballten Wahnsinn der Kreuzfahrtindustrie.

In seinem aktuellen Programm „Ahoi, die Kreuzfahrer kommen!“ geht es um alle möglichen und unmöglichen Varianten menschlichen Verhaltens während der schönsten Wochen des Jahres – dem Urlaub auf einem Luxus-Liner. Als selbst ernannter „Zen-Meister der Dialekte“ wechselt Michael Eller spielerisch von bildhaftem Blödsinn zu bitterböse Satire, von messerscharfem Sarkasmus zu eloquenter Sprachakrobatik. Und man muss nicht mal verreisen, um das zu erleben.

Karten kosten 24 Euro, ermäßigt 12 Euro, erhältlich über die Ticket-Hotline 0208 - 860072 oder online niebuhrg.de