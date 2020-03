Per Ausmalbild und Wissens-Snacks zur Industriekultur

Als wäre Christo wieder am Werk – so verhüllt sich derzeit der restaurierungsbedürftige Gasometer, ein Ankerpunkt an der Route der Industriekultur.

Oberhausen / Ruhrgebiet. Ruhr Tourismus postet täglich Ausmalbilder von Ankerpunkten der Industriekultur. Karikaturisten und Wagenbauer Jacques Tilly schufen die Vorlagen.

Wie heiß wird ein Hochofen? Wofür braucht man ein Schiffshebewerk? Und wieso wird aus einer Zeche ein Elefant? Während Schulen und Kitas eine Zwangspause einlegen und auch die Ausflugsziele der Industriekultur ihre Türen geschlossen halten, lädt die Ruhr Tourismus GmbH ein zur bunten Bilderreise durchs Ruhrgebiet.

Täglich an allen Schultagen posten die Ruhr-Touristiker unter www.industriekultur.ruhr jeweils einen Ankerpunkt der Route der Industriekultur – als Ausmalbild. Spielerisch lassen sich so die Ausflugsziele der Region kennen lernen: die Zechen, Hüttenwerke, Gasometer, Unternehmervillen, Hebewerke und mehr. Dabei erfährt man außerdem in kleinen Wissens-Snacks, warum es diese Orte einer vergangenen Epoche heute noch gibt und was sie Spannendes zu erzählen haben.

Vorbild: Jacques Tilly, hier in der Ludwiggalerie, wirkte mit an den Malvorlagen für die Erkundung der Industriekultur. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Bekannte Zeichner und Karikaturisten schufen die Malvorlagen, nämlich Jörg Hilbert, der Erfinder von „Ritter Rost“, Thomas Plaßmann, Karikaturist für NRZ und Spiegel Online, Ranja Ristea-Makdisi, die „KultRuhr“-Illustratorin. Dabei ist auch Jacques Tilly, der wagemutige Düsseldorfer Wagenbauer, dessen „Karikaturen XXL“ die Ludwiggalerie erstmals Museumsehren eingeräumt hat.

Zu gewinnen gibt es auch etwas für die jungen Nachfolger der bekannten Zeichner: Wer die ausgemalten Bilder einsendet an industriekultur@ruhr-tourismus.de nimmt automatisch an einer Verlosung teil und gewinnt kleine Andenken von der Route der Industriekultur sowie Bastelmaterial für die schulfreie Zeit.