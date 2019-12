Platz machen am Rechenacker

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Platz machen am Rechenacker

Vom Umzug des Teilstandortes Rechenacker der Schule an der Hagedornstraße nach Sterkrade sind auch andere Systeme abhängig, das machte Schuldezernent Jürgen Schmidt im Schulausschuss deutlich: „Ein Teil muss Platz schaffen“, sagte Schmidt, weil es erhebliche Ausbaubedarfe der Kindertagesstätte am Rechenacker gebe und weil auch die Landwehrgrundschule mehr Platz braucht. Den findet sie dann im leergezogenen Standort der Förderschule am Rechenacker.

Andere leerstehende Schulgebäude als die Otfrid-Preußler-Schule kämen für die Ausweitung der Förderschulplätze nicht in Frage, so Schmidt: Die Stötznerschule sei Reservestandort für Flüchtlingsunterkünfte und als möglicher Kita-Standort im Gespräch, die Gebäude der Fröbelschule seien teilweise für Wohnbebauung vermarktet und die ehemalige St.-Michael-Schule müsse noch für eine Folgenutzung zurückgehalten werden: Denn wenn die Politik tatsächlich die Einrichtung einer neuen Schule beschließen sollte, „dann eignet sich nur dieser Standort“ (Schmidt).