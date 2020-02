Pöstertreck Oberhausen: Karnevalszug ändert die Wegstrecke

Oberhausen. Am Rosenmontag zieht der Pöstertreck durch Oberhausen-Alstaden. Doch diesmal muss der beliebte Karnevalszug einen anderen Wegverlauf nehmen.

Nicht nur der Kinderkarnevalszug in Osterfeld (Nelkensamstag, 15 Uhr) und der große Karnevalszug in Alt-Oberhausen (Tulpensonntag, 14 Uhr) besitzt närrische Fans, auch die kleineren Veedelszüge haben ihre Anhänger.

Am Rosenmontag ziehen vor dem Karnevalszug im Osterfelder Stadtteil Vondern (15 Uhr) auch in Alstaden die Karnevalswagen und Fußgruppen durch die Straßen. Viele Bewohner im Stadtteil lieben ihren familiären Pöstertreck, bei dem die Kamelle manchmal bis ins Wohnzimmer oder bis in den Vorgarten fliegt.

Baustelle ändert beim Pöstertreck den Verlauf

Doch da eine große Baustelle an der Straße Heiderhöfen den gewohnten Umzugsweg blockiert, muss der Pöstertreck in diesem Jahr eine veränderte Wegstrecke fahren. Darauf macht die ausrichtende Karnevalsgesellschaft Grün-Rot Wagaschei aufmerksam.

Die Karnevalswagen um Prinz Dirk I. (Loege) und Fußgruppen stellen sich nämlich an der Bebelstraße auf und ziehen dann durch die Straße Flockenfeld. Dadurch wird die Zugstrecke des Pöstertrecks geringfügig kürzer als sonst. Vom Flockenfeld ziehen die Wagen über den Fröbelplatz, die Griesheimer Straße, Mörickestraße, Kiwittenberg, Franzenkamp, Brunostraße, Alstadener Straße bis zur Bebelstraße.

Sturmwarnung verhinderte 2019 den Pöstertreck

Die Alstadener haben in dieser Session durchaus etwas Nachholbedarf in Sachen Frohsinn. Schließlich musste der Pöstertreck im vergangenen Jahr kurzfristig ausfallen. Eine Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verhinderte den munteren Umzug durch die Straßen. Die Stadt Oberhausen und der ausrichtende Karnevalsverein verständigten sich letztlich auf den Ausfall – Sicherheit ging vor.

Damals ließen sich die Jecken ihre Karnevalslaune aber nicht verderben. Viele Narren feierten spontan in den Kneipen weiter. So belagerte die Karnevalsgemeinschaft Alstadener Bären kurzerhand fröhlich das Haus Grieger. In diesem Jahr hoffen die Narren bei den Wetteraussichten trotzdem auf mehr Glück – und einen närrischen Zuspruch von Petrus.