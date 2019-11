Polizei Oberhausen mit Großaufgebot Einbrechern auf der Spur

An wechselnden Einsatzpunkten im Stadtgebiet zeigte die Polizei am Donnerstag verstärkt Präsenz.

Oberhausen. Die 2016 von NRW unterzeichnete „Aachener Erklärung“ zeigt Langzeitwirkung. Verstärkte Kontrollen erfolgten nun auch an Bahnhof und Sapo-Platz.

Die 2016 unterzeichnete „Aachener Erklärung“ zeigt Langzeitwirkung – zur Erinnerung: Am 31. Oktober 2016 vereinbarte der damalige NRW-Innenminister Ralf Jäger mit dem Bund, aber auch mit den Nachbarländern Belgien und Niederlanden sowie den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Niedersachsen eine intensivere grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Wohnungseinbruchs, genannt „Aachener Erklärung“. Vor diesem Hintergrund war die Polizei nun am Donnerstag landesweit und auch in Oberhausen verstärkt im Einsatz.