Polizei warnt: Corona-Regeln halten Taschendiebe nicht auf

Oberhausen. Frauen im Alter von 55 bis 71 Jahren wurden in mehreren Stadtteilen von Taschendieben bestohlen. Polizei appelliert: „Beobachten Sie Ihr Umfeld!“

Corona hält die Diebe nicht auf – trotz des Abstandsgebotes kommt es zu Taschendiebstählen in Oberhausen.

Die Polizei berichtet: Am 19. und 20. Juni sind wieder mehrere Taten gemeldet worden. Eine Frau (70) wurde am Freitag, 19. Juni, gegen 12 Uhr an der Bahnhofstraße 26 in Sterkrade in einem Geschäft bestohlen. Der Täter zog die Geldbörse aus der verschlossenen Umhängetasche der 70-Jährigen. Ebenfalls auf der Bahnhofstraße und im gleichen Zeitraum wurde einer Frau (62) das Portemonnaie aus der Handtasche entwendet.

Handy und Geldbörse gestohlen

Am Samstag, 20. Juni, gegen 11 Uhr wurde dann eine Frau (55) in einem Supermarkt an der Friedrich-Karl-Straße in Alt-Oberhausen Opfer eines Taschendiebstahls. Ihr wurde das Mobiltelefon aus der Handtasche entwendet. Ebenfalls am 20. Juni gegen 16.30 Uhr wurde einer 71-Jährigen die Geldbörse in einem Geschäft an der Concordiastraße in Lirich entwendet.

Die Polizei rät: Gerade in Zeiten, in denen Abstandsregeln beachtet werden sollten, sei es nützlich, das persönliche Umfeld genau zu beobachten, denn es sei auf jeden Fall schon merkwürdig, wenn jemand der eigenen Person sehr nahe komme.