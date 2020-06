Polizei zieht überladene Anhänger und Lkw aus dem Verkehr

Oberhausen. In mehreren Fällen hat die Oberhausener Polizei bei ihren Kontrollen Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. Sie waren um ein Vielfaches überladen.

Bei ihren Kontrollen hat die Polizei am Dienstag und Mittwoch (22. und 23. Juni) mehrere überladene Lastwagen und Autos aus dem Verkehr gezogen. In gleich drei Fällen waren Anhänger und Fahrzeuge massiv überladen. So am Mittwoch auf der Buschhausener Straße: Dort erwischten die Beamten gegen 10.40 Uhr einen Fahrer (39) mit einem VW Transporter. Er transportierte 4780 kg Mutterboden in einem unzureichend gesicherten Anhänger – bei erlaubten 2500 kg Anhängelast. Der Mann bekam eine Anzeige, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Lastwagen mehrere Hundert Kilogramm überladen

Ebenfalls nicht weiterfahren durfte ein Mann (41) aus Wesel. Er geriet am späten Dienstagabend in eine Polizeikontrolle, als er mit seinem Auto samt Anhänger die Straße Zum Eisenhammer befuhr. Ein überladener Anhänger (1140 kg statt 750 kg) und nicht gesicherte Gerüstteile und Metallstützen auf dem Rücksitz des Pkw wurden ihm zum Verhängnis. Zuvor hatten Polizisten bereits einen Gladbecker Lkw-Fahrer (43) und seine zwei Mitfahrer an der Weiterfahrt gehindert. Der 7,5-Tonner brachte bei der Kontrolle nämlich knapp 11.000 kg auf die Waage.

Ein weiterer Lastwagen hielt wegen ganz anderer Umstände der polizeilichen Überprüfung nicht stand: drei der vier Reifen waren laut Polizei komplett blank und zeigten zusätzliche Risse im Profil. Bei Bremsmanövern mit dem beladenen Fahrzeug sei die Gefahr groß, dass es durch die abgefahrenen Reifen zu einen Unfall kommt, Reifenplatzer nur eine Frage der Zeit, urteilten die Verkehrspolizisten. Der Fahrer (46) erhielt eine Anzeige und musste den Lkw stehen lassen. (heth)