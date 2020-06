Post-Praxen bieten mehr ambulante Operationen an

Oberhausen. Die Praxisgemeinschaft in Sterkrade erweitert ihr Spektrum um Viszeralchirurgie und Proktologie. Jeden Freitag gibt's eine Spezialsprechstunde.

Die Post-Praxen (Praxisgemeinschaft Oberhausen-Sterkrade) erweitern nach sieben Jahren ihr Spektrum um die Fachgebiete Viszeralchirurgie und Proktologie: der Chirurgie des Bauchraumes, der Bauchwand und der hormonproduzierenden Organe, kurzum von der Speiseröhre bis zum Enddarm.

Der neue Operationsbereich steht unter der Leitung von Michael Grundmann, Facharzt für Anästhesie. Damit stehe den Oberhausenern eine komplette ambulante Chirurgie von der Schulter über das Knie, von der Leistenhernie und Hämorrhoiden bis hin zu Krampfadern zur Verfügung.

Mit Dr. Sebastian Wais haben die Post-Praxen nach dem Ausscheiden von Kai Wehle seit April dieses Jahres einen entsprechenden Fachmann in ihr Team geholt. Das Spezialgebiet des 39-Jährigen liegt neben der Allgemeinchirurgie vor allem im Bereich der Viszeralchirurgie und der Proktologie.

Noch immer ein Tabu-Thema: Erkrankungen des Enddarms

Die Proktologie befasst sich mit Erkrankungen des Enddarmes. Diese können die Lebensqualität der Betroffenen nachhaltig einschränken. Leider würden Beschwerden in diesem Bereich häufig tabuisiert. Dabei stünden aus medizinischer Sicht hier effektive Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Aufgrund der hohen Sensibilität dieser Erkrankungsformen bietet die Post-Praxis jeden Freitag eine Spezialsprechstunde an, um in vertrauensvoller Atmosphäre und mit ausreichend Zeit den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.

Mit seiner Spezialisierung auf die Viszeralchirurgie und Proktologie, bringt Wais damit neben den bereits etablierten Fachbereichen Orthopädie (Dr. Frank Webels), Unfallchirurgie (Dr. Bolko Alter) Gefäßchirurgie (Dr. Klaus Heim und Dr. Siamak Pourhassan) einen weiteren Schwerpunkt in die Gemeinschaftspraxis.