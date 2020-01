Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Prachtbände, Booklet und ein „Four Letter Word“

Die Ausstellung „Fotografin unter Musikern – Linda McCartney“ ist vom 19. Januar bis zum 3. Mai in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen zu sehen. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 4 Euro, für Familien 12 Euro (online ludwiggalerie.de).

Statt eines eigenen Kataloges gibt’s ein 20-seitiges Booklet für 5 Euro – schließlich sind im Taschen Verlag mit dem Klassiker „Life in Photographs“ und den jüngst veröffentlichten „Polaroid Diaries“ zwei Prachtbände erschienen.

„Rock and other Four Letter Words“ brachten Linda Eastman und Autor J. Marks bereits am Ende der Hippie-Ära heraus: als kleinformatiges Paperback auf billigem Papier. Christine Vogt, die Direktorin der Ludwiggalerie, sieht in dem antiquarischen Schätzchen ein maßgebliches Werk, „das man als Prachtband neu auflegen sollte!“