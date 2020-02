In der Stadtteilbibliothek Oberhausen-Sterkrade machen sich die Kinder ab dem 18. Februar mit dem Programmieren vertraut, zum Einsatz kommen im Rahmen des Projekts „Total Digital! Lesen und erzählen mit digitalen Medien“ auch Beebots.

Digitales Lernen Programmier-Kursus: In Oberhausen sind bald die Beebots los

Oberhausen. Die Stadtteilbibliothek Sterkrade richtet sich mit einem vierteiligem Programmierkursus an Kinder – Bienenroboter und virtuelle Helden inklusive.

Statt Schmökern steht in der Stadtteilbibliothek Sterkrade ab dem 18. Februar Programmieren im Mittelpunkt. Der vierteilige Programmier-Kurs richtet sich unter dem Projekt „Total Digital! Lesen und erzählen mit digitalen Medien“ an Kinder von acht bis elf Jahren, die bienenartige Roboter auf die Reise schicken und virtuelle Helden zum Leben erwecken.

Die Acht- bis Elfjährigen starten kommenden Dienstag (14 - 16.30 Uhr) mit den Grundlagen der Programmierung, die „Ruby“ vermittelt. Der Protagonist des gleichnamigen Buches erklärt altersgerecht erste Schritte von Verknüpfungen bis zu Programmiersequenzen. Arbeiten die Kinder dafür noch auf Papier, wechseln sie beim zweiten Termin am 17. März ins Digitale – wo sich die Stadtteilbibliothek Sterkrade mit ihrem breiten Angebot schon länger bewegt.

Digital dank Beebots und Bloxel-Steckbrettern

Dann setzt der Nachwuchs das Erlernte in Programmierungen um und gibt unter anderem einem Beebot Anweisungen, sich durch einen immer komplizierter werdenden Parcours zu bewegen. Schritt drei kommt auf den Nachwuchs mit einem Spiel zu. Dafür gilt es einen Charakter mit ganz eigenen Fähigkeiten zu entwickeln, den die Kinder beim letzten Termin am 24. März dank eines Bloxel-Steckbretts in eine App übertragen.

Am 31. März schließlich stellen die kleinen Programmierer in der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr ihre Ergebnisse vor. Anmeldungen für die acht- bis elfjährigen Kinder sind von Dienstag bis Samstag bei der Stadtteilbibliothek Sterkrade (0208/94059850) möglich. Informationen gibt es außerdem in der Facebook-Veranstaltung sowie unter https://www.lesen-und-digitale-medien.de/.