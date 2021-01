Quartier am Olga-Park wächst im Schatten des Förderturms

Oberhausen An der Vestischen Straße in Osterfeld sind in Höhe des Olga-Parks gleich mehrere Wohn- und Geschäftshäuser in die Höhe gewachsen.

Ein neues Quartier entsteht in Oberhausen-Osterfeld, sozusagen im Schatten des historischen Fördergerüstes direkt am Eingang zum Olga-Park an der Vestischen Straße.

Auf der Fläche der ehemaligen Zeche Osterfeld ist in den letzten Monaten aus Sicht von Firmenchef Ingo Plaßmeier "ein Vorzeigeprojekt zum Thema Stadtentwicklung entstanden: das Olga-Park-Quartier".

Auf einer Gesamtfläche von ca. 16.000 Quadratmetern hat das Unternehmen hier einen Mix aus Wohnungsbau und Bürogebäuden entwickelt. Entstanden sind 28 seniorengerechte Mietwohnungen, 20 Wohnungen als "Boardinghouse"-Konzept sowie drei Bürogebäude mit insgesamt 2900 Quadratmetern Nutzfläche.

12-Millionen-Euro-Invest

Insgesamt werde am Olga-Park eine Fläche von 5900 Quadratmetern Wohn- und Gewerberaum mit einem Investitionsvolumen von mehr als 12 Millionen Euro errichtet, erläutert Ingo Plaßmeier. 90 Arbeitsplätze würden geschaffen bzw. auf diese Weise in Oberhausen gehalten.

Bereits mit der Entwicklung des Hansaparks an der Duisburger Straße im Jahr 2015 hatte Plassmeier Bau ein ähnliches städtebauliches Zeichen gesetzt und dort ebenfalls eine Brachfläche wiederbelebt.