Oberhausen. Wer bisher eine Fahrt im Riesenrad am Centro Oberhausen verpasst hat, für den gibt es in der Silvesternacht eine besondere Gelegenheit dazu.

Riesenrad am Centro Oberhausen – Überraschung an Silvester

Das Riesenrad am Centro Oberhausen gehört seit einigen Wochen zur Skyline in der Neuen Mitte. In der Silvesternacht verlängert der 55 Meter hohe Aussichtspunkt nun seine Öffnungszeiten. Der Clou an der runden Sache: Auch um Mitternacht können Riesenrad-Fans mit dem Fahrgeschäft von Oscar Bruch Junior in einer der 42 geschlossenen Gondeln fahren.

Riesenrad fährt am Centro Oberhausen in der Silvesternacht

Den besonderen Drehanlass hat der Düsseldorfer Schausteller im Gespräch mit unserer Redaktion bestätigt. So sollen die Kabinen am Dienstag, 31. Dezember, zwischen 13 und 0.30 Uhr auf dem Platz des ehemaligen Centro-Parks rotieren. Wer sich das Feuerwerk in der Silvesternacht aus der Vogelperspektive anschauen möchte, der benötigt allerdings etwas Glück. Reservieren kann man eine Kabine im Vorfeld nämlich nicht. Wer zuerst kommt, der dreht letztlich seine Runden. Etwa 250 Menschen können zeitgleich mit dem Riesenrad fahren.

Auch an den Weihnachtstagen dreht sich das Riesenrad am Centro Oberhausen – nur am Heiligabend legt das Fahrgeschäft eine Pause ein. Foto: dpa / Fabian Strauch

Auf einen Topzuschlag für den besonderen Ausblick verzichten die Riesenrad-Macher. Die Fahrt kostet wie an den üblichen Tagen 7,50 Euro für eine erwachsene Person. Das Riesenrad gehört zu den Höhepunkten des diesjährigen Weihnachtsmarkts am Centro Oberhausen. Es öffnet aber anders als die weihnachtlichen Buden dort länger – nämlich noch bis zum Sonntag, 5. Januar 2020. An diesem Tag lockt auch die erste Freizeit- und Reisemesse in die Neue Mitte. Außerdem öffnen die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag.

Riesenrad am Centro Oberhausen dreht sich über Weihnachten

Auch an den Weihnachtstagen gibt es beim Riesenrad wieder Sonderöffnungszeiten. Am Heiligabend, 24. Dezember, legt das beleuchtete Rad eine Pause ein. Am ersten und zweiten Weihnachtstag drehen sich die Kabinen zwischen 13 und 18 Uhr.

Vom 27. bis 30. Dezember können Rad-Freunde zwischen 11 und 20 Uhr fahren. Am Neujahrstag geht es zwischen 14 und 18 Uhr weiter. Vom 2. bis 5. Januar gibt es die Höhenluft letztlich von 11 bis 20 Uhr. Danach wird das 350 Tonnen schwere Riesenrad neben dem Centro Oberhausen wieder abgebaut.