Rodungen und Grünschnitt bis Februar auf Waldteichgelände

Oberhausen Auf dem Waldteichgelände entsteht das Edeka-Lager. Für einen anderen Bereich des Areals kündigt die RAG Rodungen und Grünschnitt an.

Auf dem Gelände des ehemaligen RAG-Kohlenlagers in Oberhausen an der Weierstraße beginnt die RAG Montan Immobilien in dieser Woche mit Rodungen und Grünschnitt.

Die Arbeiten auf dem Lager Waldteich werden von einem zertifizierten Fachbetrieb aus Bochum geleistet und finden im Zuge des Verfahrens zum Abschlussbetriebsplan im noch brachliegenden Teil der ehemaligen Kohlelagerfläche statt, wo unter anderem ein Landschaftsbauwerk entstehen wird, wie es heißt. Je nach Witterung werden die Arbeiten voraussichtlich Ende Februar abgeschlossen sein.

Bodensanierung folgt danach

Damit die Bodensanierung auf den betreffenden - ca. sechs Hektar großen - Flächen durchgeführt werden kann, müssen die Bereiche zuvor von Bäumen und Strauchwerk befreit werden. Diese Maßnahmen betreffen die von der Weierstraße einzusehenden, derzeit noch brachliegenden Bereiche sowie die Flächen entlang der Bahnlinie zwischen Weierstraße und Autobahn.

Einzelne Bäume, unter anderem Platanen entlang der Bahnlinie und so genannte Habitatbäume, sollen erhalten bleiben. Als Habitatbäume werden vor allem Horst- und Höhlenbäume bezeichnet, die besondere Lebensräume für andere Lebewesen anbieten und so zu Artenvielfalt und -erhalt beitragen.

Nachbarschaft soll wenig belastet werden

Die RAG Montan Immobilien kündigt an, die Arbeiten so zu steuern, dass die Nachbarschaft so wenig wie möglich belastet werde. Komme es trotzdem zu Beeinträchtigungen, stehe seitens der RAG Montan Immobilien der Projektingenieur Michael Otto zur Verfügung: Tel.:0201 / 378-1712, E-Mail: michael.otto@rag-montan-immobilien.de.

Zentrallager-Fläche schon saniert

Die Gesamtgröße des Areals "Lager Waldteich" beträgt rund 34 Hektar. Auf einer rund 28 Hektar großen Fläche entsteht derzeit das Zentrallager der Edeka Rhein Ruhr mit bis zu 1000 neuen Arbeitsplätzen. Die dortigen Flächen wurden bereits von der Logport Ruhr - einem gemeinsamen Unternehmen der RAG Montan Immobilien GmbH und der Duisburger Hafen AG - saniert.