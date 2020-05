DRK Rotes Kreuz ruft am 25. Mai zur Blutspende in Sterkrade auf

Oberhausen. Auch in Zeiten des Coronavirus benötigen die Krankenhäuser dringend Blutspenden.

Das Rote Kreuz ruft zur Blutspende auf – und zwar am Montag, 25. Mai, von 15 bis 19 Uhr in der Pfarrei Liebfrauen, Roßbachstraße 41 in Sterkrade. Allerdings kann es immer wieder zu kurzfristigen Änderungen kommen. Blutspender kontrollieren also besser, ob ihr Termin, auch tagesaktuell in der Online-Terminsuche des Blutspendedienstes West aufgeführt ist.

Wer gesund und fit ist, kann Blut spenden. Auch in Zeiten des Coronavirus benötigen die Krankenhäuser dringend Blutspenden, damit die Patienten weiter sicher mit Blutpräparaten behandelt werden können. Die DRK-Blutspendedienste beobachten die Lage rund um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus sehr aufmerksam und stehen hierzu in engem Austausch mit den verantwortlichen Behörden. Die aktuell geltenden Zulassungsbestimmungen für die Blutspende gewährleisten einen hohen Schutz für Blutspender und Empfänger.

Blutspender werden nicht auf Corona getestet

Schon immer galt: Menschen mit grippalen Infekten oder Erkältungssymptomen sollen sich erst gar nicht auf den Weg zur Blutspende machen. Begleitpersonen und Kinder von Blutspendern dürfen aus Infektionsschutzgründen das Blutspendelokal derzeit nicht betreten.

Blutspender werden nicht auf Corona getestet - denn für die Übertragbarkeit des Coronavirus durch Blut und Blutprodukte gibt es keine Hinweise. Bluttransfusionen sind sicher und unverzichtbar. Auch hier gilt, dass die Aufsichtsbehörden engmaschig beobachten und analysieren.

Statt des Imbiss’ gibt das DRK Lunchpakete aus

Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen. Zum Blutspendetermin bitte unbedingt den Personalausweis mitbringen. Vor der Blutspende werden Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert überprüft. Im Labor des Blutspendedienstes folgen Untersuchungen auf Infektionskrankheiten. Jeder Spender erhält einen Blutspendeausweis mit seiner Blutgruppe. Die eigentliche Blutspende dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Danach bleibt man noch zehn Minuten ganz entspannt liegen. Statt des Spendern vertrauten Imbiss’ nach der Blutspende gibt das Rote Kreuz nun zur Stärkung Lunchpakete aus.