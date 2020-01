Ruhrgebiet: Verdi dringt auf schnelle Altschulden-Lösung

Der NRW-Landesbezirk der Gewerkschaft Verdi dringt auf eine Lösung der Altschuldenprobleme in den Ruhrgebietsstädten wie Oberhausen. Landesbezirksvorstandschef André auf der Heiden erwartet von der schwarz-gelben Landesregierung, dass diese spätestens im März 2020 Lösungsvorschläge auf den Tisch legt.

Bisher hatte nur die Bundesregierung durch Finanzminister Olaf Scholz (SPD) Konditionen für eine Altschuldenlösung genannt: Der Bund will die Hälfte der Kassenkredite besonders armer Städte in Deutschland übernehmen. NRW würde am meisten davon profitieren – die Kassenkredite der Kommunen belaufen sich auf 25 Milliarden Euro.

Viele Kommunen sonst auf Jahre abgehängt?

„Die Zeit der Erkenntnissuche und der Analysen ist vorbei. Es besteht jetzt akut die Gefahr, dass nach jahrelangen Diskussionen das Thema nun nicht zu einem finalen Ende geführt wird“, befürchtet auf der Heiden. „Dann würden Kommunen für viele Jahre total abgehängt – und mit ihnen die Menschen, die in diesen Städten leben“, sagt auf der Heiden, der auch Personalratsvorsitzender der Stadt Oberhausen ist, im Gespräch mit der Redaktion.

Henrike Eickholt, Geschäftsführerin des neuen Verbundes Verdi Ruhr West für Essen, Mülheim und Oberhausen. Foto: Tamara Ramos / FUNKE Foto Services

Henrike Eickholt, Geschäftsführerin des neuen Verbundes Verdi Ruhr West für Essen, Mülheim und Oberhausen, hält die jetzige Situation für einzigartig, in der der Bund bei Aufnahme von langfristigen Schulden durch die Negativzins-Lage sogar Geld verdient. „Wir haben nun eine einmalige historische Chance, dieses große Problem zu lösen. Oberhausen ist seit Jahrzehnten gebeutelt – und jetzt endlich würde es mit einer Altschuldenlösung eine gute Perspektive geben.“

Auf der Verdi-Landesbezirkskonferenz in Oberhausen hatten die Delegierten sich in einer Resolution dafür ausgesprochen, dass sich Bund, Land und Kommunen auf eine Lösung der Altschuldenmisere einigen: „Politik muss endlich tätig werden und das Schwarze-Peter-Spiel beenden.“

Verdi: Soziale Aufgaben von Bund und Land auf die Kommunen übertragen

Vermutungen von Politikern außerhalb des Ruhrgebiets, die Revierstädte seien selbst Schuld an ihrer Finanzmisere, erteilte Verdi-Landesbezirksleiterin Gabriele Schmidt auf der Konferenz eine Absage: „Der hohe Kassenkreditstand ist im Wesentlichen einer Unterfinanzierung der meisten Kommunen geschuldet. Geschaffen wurden die Probleme durch die Steuerpolitik seit dem Jahrtausendwechsel und die Übertragung von sozialen Aufgaben von Bund und Land auf die Kommunen.“

Außerdem fordert Verdi in seiner Resolution eine geänderte Aufteilung der jährlichen Finanzlasten für Kommunen. So müsse das Konnexitätskonzept („Wer bestellt, der bezahlt“) konsequent umgesetzt werden. In einem ersten Schritt solle deshalb der Bund die Kosten der Unterkunft (KdU) aus dem Sozialgesetzbuch II (Hartz IV) für Arbeitslose komplett übernehmen.