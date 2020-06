S 3 und RB 32: Erneute Einschränkungen bei den Abellio-Zügen

Oberhausen/Mülheim/Essen/Hattingen/Dortmund. Ab dem 11. Juni werden Züge der S 3 Richtung Oberhausen umgeleitet. Beim RB 32 entfallen ab dem 12. Juni ganze Fahrten. Ersatzbusse im Einsatz.

Ab Fronleichnam kommt es zu Ausfällen von Zwischenhalten und Fahrten bei der S-Bahn Rhein-Ruhr. Betroffen sind die Züge der S 3 und des RB 32. Das teilte der Betreiber Abellio mit. Grund für die Einschränkungen sind Bauarbeiten der DB Netz AG. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen und Taxen wird eingerichtet.

Am Donnerstag, 11. Juni (Fronleichnam), werden zwei Züge der Linie S 3 in Richtung Oberhausen umgeleitet. Die Umleitung bedingt Ausfälle der Halte Essen-Frohnhausen und Mülheim-Styrum. Für die Ausfälle ist ein Schienenersatzverkehr mit Taxen (SEV) zwischen Essen West und Mülheim-Styrum eingerichtet. Betroffen sind folgende Fahrten: 30381 um 1.03 Uhr ab Hattingen-Mitte und 30383 um 2.03 Uhr ab Hattingen-Mitte. Der SEV hält an den Haltepunkten Essen West, Essen-Frohnhausen, Mülheim Hbf Nordeingang, Mülheim West und Mülheim-Styrum S.

Einschränkungen und Änderungen für die Regionalbahn RB 32

Aufgrund von Bauarbeiten muss außerdem die Strecke der Linie RB 32 zwischen Dortmund-Mengede und Dortmund Hbf in der Zeit von Freitag, 12. Juni (22.35 Uhr), bis Samstag, 13. Juni (3 Uhr), und Sonntag, 14. Juni (23.35 Uhr), bis Montag, 15. Juni (5 Uhr) gesperrt werden. Einzelne Fahrten müssen deshalb entfallen, wenige Fahrten fahren eine Umleitung und erhalten laut Abellio geänderte Abfahrtszeiten. Die Busse des SEV halten in Dortmund-Mengede und Dortmund Hbf in der Paul-Winzen-Str.

Daneben kommt es in der Zeit von Sonntag, 14. Juni bis Freitag, 19. Juni ebenfalls baustellenbedingt zusätzlich zu einer Umleitung vereinzelter Züge der Linie RB 32 zwischen Duisburg Hbf und Gelsenkirchen Hbf. Die Zwischenhalte Oberhausen Hbf, Essen-Dellwig, Essen-Bergeborbeck, Essen-Altenessen und Essen-Zollverein Nord entfallen deshalb. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Die Busse halten an den folgenden Haltepunkten: Gelsenkirchen Hbf (ZOB/Nordausgang), Essen-Zollverein Nord Bf, Essen-Altenessen Bf (Nordausgang/Krablerstr.), Essen-Bergeborbeck Bf, Essen-Dellwig Bf, Oberhausen Hbf/Rheinisches Industriemuseum, Duisburg Hbf, Osteingang.

