Oberhausen. Der aus Tschechien stammende Fingerstyle-Artist prägte die Berliner Saitenkünstler-Szene der 1970er und spielt am 21. Januar für Gitarrissimo.

Sammy Vomáčka bringt Folk-Virtuosität ins Gdanska Oberhausen

Mit Sammy Vomáčka kommt am Dienstag, 21. Januar, um 20.15 Uhr eine Gitarrenlegende zu Gitarrissimo ins Gdanska. Der gebürtige Tscheche gehörte Anfang der 1970er Jahre in Berlin zu jener Szene, die auch Hannes Wader und vor allem Werner Lämmerhirt hervorbrachte und die für die Folkmusik entscheidende Impulse setzte.

Sammy Vomáčka gehörte zu den ersten Musikern, die in Deutschland Ragtime auf die Gitarre übertrugen. Später folgten Tourneen mit den „Stockfisch Records“-Stars John Pearse, David Qualey oder Werner Lämmerhirt sowie in wichtigen Folkclubs in den USA. So spielte der Fingerstyle-Virtuose seit 1979 auf dem Folkfestivals von San Diego, in San Francisco im Club „Folk Society“ und in Minneapolis. Sich zunehmend mit Jazz auseinandersetzend, rief der Gitarrist Ende der 1980er Jahre das „Sammy Vomáčka Jazz Trio“ ins Leben. Mit dem Trio tourt er regelmäßig in Deutschland – und wieder in Tschechien, das er als junger Musiker nach dem Ende des Prager Frühlings auf dramatischen Umwegen verlassen hatte. Sammy Vomáčka lebt heute im saarländischen Bliesdalheim.

Der Eintritt kostet 13 Euro, Reservierung unter , per Mail an info@obsaitensprung.de