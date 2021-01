Schulchefin: Wir bauen eine zweite Schule im digitalen Raum

Oberhausen Die Schulen blicken auf 2021. Wie sieht das Schulleben aus? Welcher Mix aus Präsenz- und Digitalunterricht ist sinnvoll? Ein Interview.

Der Jahresauftakt 2021 stellt die Schulen in Oberhausen mit Blick auf die Corona-Pandemie und deren Folgen vor große Herausforderungen. Für längere ist weiterhin ein normaler Schulbetrieb mit vollumfänglichem Präsenzunterricht nicht möglich, digitales Lernen gewinnt an Bedeutung. Im Gespräch mit unserer Redaktion skizziert Doris Sawallich, Leiterin der Gesamtschule Weierheide, die aktuelle Lage.

Frau Sawallich, jetzt geht es für die Schulen ins neue Jahr - was ist Ihr größter Wunsch dazu?

Doris Sawallich: Mein größter Wunsch entspricht sicherlich dem aller Menschen. Ich sehne mich nach etwas mehr Normalität. Wir waren durch die Aufgabenfülle, die wir in Schule zu bewältigen haben, bereits in Zeiten ohne Pandemie darauf angewiesen, dass uns in verschiedenen Bereichen Routinen entlasten. In den letzten Monaten mussten wir so häufig Routinen wechseln, dass der Begriff eigentlich nicht mehr zutreffend war. Ich füge allerdings gleich einen zweitgrößten Wunsch an. Ich hoffe, dass Bildung und somit Schule den Stellenwert erhält, der notwendig ist. Das muss in den Feldern Schulbau und Ausstattung in Zukunft deutlich spürbar sein.

Sollten die Schulen geschlossen bleiben oder ist eine Mischung aus Digital- und Präsenzunterricht, je nach Jahrgang, sinnvoll?

Auch wenn die Infektionszahlen leicht rückläufig sind, so wäre es doch fahrlässig am 11. Januar zum Präsenzunterricht zurückzukehren. An der Gesamtschule Weierheide haben wir mit sehr viel Disziplin die Strecke von den Herbstferien bis zu den Weihnachtsferien geschafft, ohne eine Infektionskette zu verursachen. Wir haben dabei sicherlich auch eine gute Portion Glück gehabt. Aber auch in den Familien unserer Schülerinnen und Schüler hat es Erkrankungen mit teilweise schweren Verläufen gegeben. Wenn ich mir dann noch vor Augen führe, unter welchen Bedingungen wir vor den Weihnachtsferien unterrichtet bzw. gelernt haben, so gebe ich dem Distanzunterricht bis zu einem deutlichen Rückgang der Zahlen eindeutig den Vorzug.

Beim Unterricht in digitaler Form machen sich allerdings die unterschiedlichen Start-Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler deutlich bemerkbar...

Das große Problem bleibt die ungleiche Ausstattung unserer Schülerinnen und Schüler. Aber auch diesbezüglich hat das Schulleitungsteam mit dem Kollegium kreative Lösungen gefunden, die sich mit viel Aufwand eine gewisse Zeit durchhalten lassen.

Haben sich die Lehrerinnen und Lehrer in den vergangenen zehn Krisenmonaten mit dem Online-Unterricht vertrauter machen können?

Hier kann ich letztendlich nur für mein Kollegium sprechen, gehe aber davon aus, dass es sich an anderen Schulen ähnlich verhält. Wir haben von Beginn des ersten Lockdowns an das Prinzip "Jeder lernt von jedem" verfolgt. Dazu haben wir eigens ein digitales Forum eingerichtet. Das war der Einstieg in die Fortbildung jedes einzelnen. Seither haben mehrere digitale Fortbildungen mit externen Moderatoren stattgefunden. An den zwei Tagen vor den offiziellen Weihnachtsferien und am 7. und 8. Januar fanden bzw. finden ebenfalls Lehrerfortbildungen statt. Außerdem nutzen die Lehrkräfte diese Tage, um gemeinsam Unterrichtsreihen für den Distanzunterricht vorzubereiten. Hierbei werden z.B. Padlets erstellt, wie wir auch eines als Ersatz für den Tag der offenen Tür auf unserer Homepage eingestellt haben.

Also gibt es doch merkliche Fortschritte auf dem Weg zum digitalen Unterrichten?

Ja, neben unserer analogen Schule bauen wir sozusagen eine zweite im digitalen Raum. Und das momentan immer noch vor dem Hintergrund möglichst geringer Ausstattungsanforderungen in den Elternhäusern. Leider sieht man die immensen Anstrengungen nicht, die mit all dem verbunden sind. Ich empfinde es daher als sehr unfair, wenn Lehrkräfte in die Ecke derer gestellt werden, die durch die Pandemie einen Zugewinn an Freizeit zu verbuchen haben.