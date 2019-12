Oberhausen. „Mr. Most Money Man“ spielt am 23. Dezember wieder für den guten Zweck im Gdanska – das für diesen Traditions-Event eigens am Montag öffnet.

Seit 30 Jahren steigt der Benefiz-Rock in Oberhausen

Auch dieses Jahr darf es nicht fehlen - das alljährliche, quasi unvermeidliche Event am 23. Dezember: das Benefiz-Weihnachtskonzert der Ruhrgebiets-Band „Mr. Most Money Man“.

Die rockige Weihnacht oder besser „Rock Christmas“ feiert 2019 Jubiläum in Gestalt des 30. Konzerts für einen guten Zweck. Seit 1990 steigt dieser Gig alljährlich und ausnahmslos in Oberhausen und zählt sich somit zu den längsten Konzertreihen der Stadt. Unter dem Motto „Rock Christmas 30“ – seit 2006 fest beheimatet im Gdanska am Altmarkt.

Das letzte „Kultürchen“ im bewegenden Adventskalender

Auch wenn der 23. Dezember in diesem Jahr auf einen Montag fällt, öffnen Maria und Czeslaw Golebiewski gerne – trotz des regulären Ruhetags – das Gdanska für dieses spezielle Ereignis. Das Konzert ist 2019 Bestandteil der Reihe „Bewegender Oberhausener Adventskalender“ und damit das „Kultürchen“ unmittelbar vor dem Fest.

Mr. Most Money Man stehen für feinen Live-Sound mit Hits der letzten vier Jahrzehnte. Das Publikum erwartet nonstop ein launiger Querschnitt aus den besten Songs von Party-Krachern über Rock und Pop bis Alternative – und selbstverständlich mit den saisonalen Christmas Rock-Evergreens.

Wie in den Vorjahren werden die kompletten Eintrittsgelder – an der Abendkasse beträgt die Spende 9 Euro – wieder einem karitativen Engagement zugeführt: Sie sind abermals für die Gemeinschaft „Pupils for the Poor“ der Caritas Lipova / Rumänien AG des Elsa-Brandström-Gymnasiums vorgesehen.