Weihnacht mit Seegang Shantychor singt in St. Pankratius von Weihnacht auf See

Oberhausen. Die Oberhausener Seebären singen am Sonntag, 1. Dezember, in ihrem Programm „Weihnacht an der Waterkant“ von der Sehnsucht der Matrosen.

„Still liegen die Schiffe“: Der Marina-Shanty-Chor Oberhausen lädt mit neuem Programm am Sonntag, 1. Dezember, um 16.30 Uhr zum traditionellen maritimen Adventskonzert in die katholische St. Pankratius-Kirche in Osterfeld ein.

Seit zehn Jahren veranstaltet der Marina-Shantychor in der Vorweihnachtszeit maritime Konzerte. Die Oberhausener Seebären singen zu Geschichten und von Sehnsüchten jener Matrosen, die an Heiligabend auf hoher See sind. Beim traditionellen maritimen Konzert am ersten Advent erleben die Zuhörer Lieder und Erzählungen. Der Marina-Shantychor gibt auch im zehnten Jahr musikalische Arrangements für seine Gäste zum Zuhören und Mitmachen.

„Wir gastieren in der Vorweihnachtszeit mit maritimen Advent- und Weihnachtsweisen in den verschiedensten Kirchen unserer Stadt“, so der Vorstand des Chores. „Wir verstehen diese schöne Tradition als unseren Beitrag zum Begriff der christlichen Seefahrt, und dieser ist auch ein Verdienst unserer Zuhörer, die alle Jahre wieder kommen und neue Gäste mitbringen. Sie sind unsere wichtigsten Mitwirkenden.“ Die Botschaft von der „Weihnacht an der Waterkant“ garantiert Menschen mit See-Sucht schönste Gänsehaut. „Zumal der sakrale Raum gediegene Atmosphäre verspricht“, so die neue, engagierte Chorleiterin Stefanie Melisch. Die Lieder erzählen von Heimweh und Sehnsucht, gleichwohl sind sie in neuen Arrangements auch Ausdruck der Vorfreude aufs Fest.

Einlass ist ab 16 Uhr. Karten kosten 10 Euro, online marina-shantychor-oberhausen.de.