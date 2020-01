Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

So geht es weiter

Eine Pause legen die Narren nicht ein. Schon am Mittwoch, 29. Januar 2020, geht es mit der Kindersitzung in der Luise-Albertz-Halle (Beginn: 15.30 Uhr) weiter.

Die Sterkrader Raben setzen den Reigen der Prunksitzung am Wochenende fort. Der Verein feiert am Samstag, 1. Februar, in der Tanzschule Mettler an der Neumühler Straße 42. Ab 19.11 Uhr treten Tante Gertrud, der Musikzug Ruhrpott Düser, Sänger Christian Franke und DJ Thommy auf.