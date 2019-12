Oberhausen. Die Stadt Oberhausen veröffentlicht den neuen Datenspiegel zur Entwicklung der gesetzlichen Renten. Jeder kann die Zahlen online einsehen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

So viel Rente erhalten Oberhausener Senioren im Durchschnitt

1101 Euro erhält ein Oberhausener durchschnittlich an gesetzlicher Rente. Das sind 170 Euro oder 18,2 Prozent mehr als im Jahr 2007. Inflationsbereinigt macht das ein Plus von 2,3 Prozent.

Diese und viele weitere Zahlen finden sich in der neuen städtischen Profile-Ausgabe „Entwicklung der gesetzlichen Renten in Oberhausen“. Vergleicht man die Zahlungen an Rentner mit denen an Rentnerinnen, ergibt sich folgendes Bild: Weiterhin erhalten Männer deutlich höhere Beträge als Frauen, nämlich 1373 Euro statt 897 Euro. Ein Unterschied von immerhin 476 Euro. Um ein Versorgungsniveau von beispielsweise 1000 Euro und mehr zu erreichen, bleibe die Durchschnittsrentnerin auf weitere Einnahmequellen angewiesen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Oberhausen folgt dem Trend

Die Gesamtzahl der Rentenempfängerinnen und -empfänger ist zwischen 2007 und 2018 von 52.410 auf 51.785 (minus 625 Personen) leicht gesunken. Dies entspricht dem allgemeinen Trend der Bevölkerungsentwicklung der vergangenen Jahre. Für die Altersgruppe der über 64-Jährigen lässt sich hingegen ein leichter Anstieg beobachten: von 42.876 auf 43.717 Personen. Auch hier verläuft die Entwicklung parallel zur Bevölkerung der entsprechenden Altersgruppe, die im selben Zeitraum ebenfalls um zwei Prozent angestiegen ist.

Alle diese und weitere Daten finden sich im aktuellen Datenspiegel Profile der Stadt Oberhausen: duva-server.de/OBIS/.