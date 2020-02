So viele Experten wie nie

Die Expertenrunde des Stadtgesprächs war bei dem wichtigen Thema Wirtschaft so groß wie nie. Mit dabei: Dieter Hillebrand (DGB), Heinz-Jürgen Hacks (IHK Essen), Martin Jonetzko (Unternehmerverband), Frank Motschull (Sozial-/Baudezernent der Stadt Oberhausen), Jürgen Koch (Agentur für Arbeit), Sebastian Krüger (Betriebsrat Sea Life), Gerd Schäfer (Betriebsrat Babcock Production Solutions AG) und Angelika Wösthoff (Verbraucherzentrale).

Das nächste WAZ-Stadtgespräch findet am Montag, 8. Juni, im Bert-Brecht-Haus statt. Experten diskutieren dann mit Bürgern über das Thema Mobilität in der Stadt und die Frage: „Legt sich Oberhausen selbst lahm?“ Dabei geht es um die Vielzahl an Baustellen in der Stadt, mögliche Tempolimits oder Umweltspuren auf der Mülheimer Straße, um das Klima zu schützen.