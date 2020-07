Sommerkonzert bringt jazzige Klänge in die Christuskirche

Die Solisten an der Hey-Orgel der Christuskirche lassen sich gerne auf die Finger schauen – ihr Spiel wird auf eine Leinwand in der Kirche übertragen.

Oberhausen. Das vorletzte Konzert der Samstags-Reihe „Sommerorgel“ gestaltet am 1. August Benjamin Gruchow aus Herford mit jazzigem Anschlag.

Wenn Benjamin Gruchow in die Tasten greift, überträgt sich die Freude an der Musik zuverlässig auf die Zuhörer. Der Organist und Pianist aus dem ostwestfälischen Herford gastiert am Samstag, 1. August, um 17 Uhr in der Christuskirche.

Neben Bachs „Feuerwerkspräludium“ in G-Dur Musik verspricht er ein abwechslungsreiches Konzert mit Werken von Josef Gabriel Rheinberger, Zoltán Gárdonyi und mit Improvisationen. Als Motto steht – wie sollte es anders sein – der Choral „In dir ist Freude“ über dem Programm, der nicht nur traditionell, sondern auch in Variationen als Jazz, Blues oder Rock-Nummer dargeboten wird. Kein Wunder, ist Benjamin Gruchow doch zugleich begeisterter Jazzpianist und spielt zusammen mit Christus-Kantor Danny Neumann in einem Jazztrio.

Auf einer Leinwand lässt sich das Spiel des Organisten hautnah verfolgen. Es ist das vorletzte Konzert der Reihe „Sommerorgel“, die sich bisher großer Beliebtheit erfreute. Der Eintritt ist frei, anschließend geht’s gemeinsam in den Biergarten des Ebertbades.