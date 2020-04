SPD Alsfeld-Holten lobt Wirtschaftswissen des OB-Kandidaten

Oberhausen. Thorsten Berg will im September gegen Amtsinhaber Daniel Schranz (CDU) antreten und Oberbürgermeister von Oberhausen werden.

Er ist zwar der kleinste Ortsverein der Oberhausener SPD, aber er bringt den nächsten Oberbürgermeister-Kandidaten der Partei hervor: Der designierte Bewerber um das Spitzenamt der Stadt, Thorsten Berg, ist seit vielen Jahren Mitglied im SPD-Ortsverein Alsfeld-Holten.

Dort kann man den 50-jährigen Filialleiter der Stadtsparkasse in Sterkrade politisch wohl am besten einschätzen: Der Ortsverein unterstützt Berg vorbehaltlos und empfiehlt ihn den Gremien der Oberhausener SPD. Diese müssen Berg im Laufe des Mai offiziell nominieren, damit er gegen Amtsinhaber Daniel Schranz (CDU) antreten kann.

Helmuth Eidam ist der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Alsfeld-Holten. Foto: Simon Gerich / FUNKE Foto Services

„Wir kennen ihn seit langem als in wirtschaftlichen Fragen sehr kompetent. Ebenso gut kann er auf die Menschen zugehen. Er hat ein offenes Ohr für die Probleme auch der Mitbürgerinnen und Mitbürger, die bis heute unter den Folgen des jahrzehntelangen Abbaus von Arbeitsplätzen in unserer Stadt zu leiden haben“, schreibt der Vorsitzende des Ortsvereins, Helmuth Eidam, in einer Pressemitteilung.

Tatkräftige Unterstützung

„Für Thorsten Berg würde die wirtschaftliche Zukunft Oberhausens an erster Stelle stehen, die die Grundlage des sozialen und kulturellen Lebens in der Kommune ist. Wir sind fest davon überzeugt: Mit Thorsten Berg würde unsere Heimatstadt Oberhausen sozial und wirtschaftlich vorankommen - vor allem bei guten und sicheren Arbeitsplätzen.“ Man wolle Berg im Wahlkampf tatkräftig unterstützen, verspricht Eidam. Die Wahl des Stadtrates und Stadtoberhauptes ist in NRW am Sonntag, 13. September 2020, angesetzt.