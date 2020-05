Noch ist die Bühne des Großen Hauses eine Baustelle, wie Intendant Florian Fiedler (2.v.re) hier mit seinem Team demonstriert. Auch im Sommer 2021 werden noch Arbeiten an der Obermaschinerie notwendig sein.

Theater Oberhausen SPD Oberhausen will Vorteile für Theater-Abonnenten

Oberhausen. Manfred Flore wünscht vom Theater Oberhausen einen besonderen Dank für die Treue der Dauerkarten-Inhaber.

„Das Theater Oberhausen hat rasch und sehr gelungen mit auch überregional beachteten Outdoor-Projekten und einem starken Onlineangebot auf die Pandemie und ihre Folgen für den Spielbetrieb reagiert“, lobt Manfred Flore, der kulturpolitische Sprecher der SPD-Fraktion.

Derzeit wachse die Hoffnung, dass nach der Sommerpause wieder ein Spielbetrieb im Theater möglich ist – schließlich hat Intendant Florian Fiedler in dieser Woche ausführlich den Spielplan 2020/’21 vorgestellt. „Doch zum jetzigen Zeitpunkt kann leider nicht verbindlich gesagt werden, wie der Proben- und Spielbetrieb konkret aussehen wird“, so Flore weiter. Es braucht Konzepte für alle Probebühnen und Spielstätten, die den gebotenen Sicherheitsabstand und Infektionsschutz berücksichtigen. Es sei mit einer starken Reduzierung der Sitzplatzkapazität zu rechnen. 110 Plätze im Großen Haus hatte der Intendant als Maximum genannt.

Antrag für den Kulturausschuss am 3. Juni

„Die Abonnenten waren immer eine wichtige Stütze des Theaters“, betont der SPD-Kulturpolitiker Flore, „und es ist notwendig, dass sie dem Theater verbunden bleiben.“ Dann, so Flore weiter, „werden viele unserem Theater in dieser schwierigen Zeit auch weiter ihr Vertrauen schenken und ihr Abo behalten oder verlängern.“

Darum sollte es selbstverständlich für alle Abonnenten auch in der neuen Spielzeit besondere Vorteile geben, mit denen sich das Theater für die Solidarität bedanken kann. Darüber will die SPD im Kulturausschuss am Mittwoch, 3. Juni, diskutieren und hat einen weiteren Antrag eingebracht. Die öffentliche Debatte beginnt um 14 Uhr im Ratssaal.