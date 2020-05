Spende hilft Oberhausener Tafel in schweren Corona-Zeiten

Oberhausen. Tolle Unterstützung in der Corona-Krise: Betriebsrat und Management der MAN Energy Solutions spenden für die Oberhausener Tafel.

Die Tafeln spüren die Auswirkungen der Corona-Pandemie in einem besonders hohen Maß – so auch in Oberhausen. Jetzt hilft dem Tafelteam in diesen schweren Wochen eine größere Spende.

In der Krise steigt die Nachfrage nach Lebensmitteln, doch aufgrund der aktuellen Lage musste die Tafel-Ausgabe an der Gustavstraße / Ecke Buschhausener Straße zum 27. März schließen. In den letzten Wochen konnten Lebensmittel daher nur mobil ausgeliefert werden. Unsere Redaktion berichtete ausführlich darüber. Seit Kurzen empfängt die Tafel ihre Besucher nun wieder wie gewohnt in der Kirche „Heilige Familie“.

Nun gibt es eine großzügige Spende fürs Tafelteam: Oberhausen und die MAN Energy Solutions samt ihren Vorgängerfirmen verbinden mehr als 260 Jahre Industriegeschichte. „Wir sind nicht nur in guten Zeiten solidarisch, sondern stehen auch in schweren Zeiten zusammen“, so Betriebsratsvorsitzender Helmut Brodrick, der diese Spendenaktion initiierte und die Oberhausener Tafel auch bei der jetzigen Lebensmittelausgabe unterstützt.

Verantwortung macht nicht an den Werkstoren Halt

Die nun erfolgte Spende in Höhe von über 2250 Euro ist durch einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MAN Energy Solutions privat getätigt worden. „Das MAN-Management und der Betriebsrat übernehmen Verantwortung, die nicht an den Werkstoren Halt macht“, erläutert Dr. Frank Eulitz, der Engineering-Leiter für Turbomaschinen und Standortleiter in Oberhausen, die Motivation. Unterstützen auch Sie die Tafel Oberhausen.

Die hiesige Tafel wurde 2001 mit dem Ziel gegründet, in Armut lebende Menschen bei der Versorgung mit Lebensmitteln zu unterstützen. Lebensmittel, die nicht mehr für den Verkauf geeignet sind, werden gesammelt und bedürftigen Personen zur Verfügung gestellt. Rund 2000 Personen können zurzeit an drei Tagen in der Woche bei der Oberhausener Tafel die Lebensmittel für einen geringen Beitrag erwerben.

Auf Spenden angewiesen

Die Oberhausener Tafel wird von derzeit 104 ehrenamtlichen Mitgliedern getragen. Als selbstständig eingetragener Verein und Mitglied im Bundesverband Tafel e. V. verfolgt die Tafel ausschließlich gemeinnützige Zwecke und ist zur Fortführung auf Spenden angewiesen.

So können Bürgerinnen und Bürger helfen: Stichwort: „Oberhausener Tafel e.V.“

IBAN: DE27 3655 0000 0052 0014 68BIC: WELADED1OBH