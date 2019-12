Oberhausen. Der Bahnverkehr am Bahnhof Oberhausen-Sterkrade steht still. Unbekannte hatten Haken in die Oberleitungen gehängt. Busse fahren als Ersatz.

Anschlag auf Bahnlinie Oberhausen-Emmerich verübt

Stillstand rund um den Bahnhof Sterkrade: Seit vier Uhr früh fährt dort kein Zug mehr. Unbekannte hatten in beide Fahrtrichtungen Haken in die Oberleitungen gehängt. Der Oberhausener Polizeisprecher Tom Litges bestätigte am Montagmorgen: Ein Zug war mit einem dieser Haken kollidiert. „Dabei ist ein automatisches Sicherungssystem aktiviert worden, das den Zug sofort stoppte“, führt Litges aus.

Anschlag auf Bahnlinie: Der Staatsschutz ermittelt

Einsatzkräfte von Bundespolizei und Oberhausener Polizei ermitteln aktuell vor Ort. Der Staatsschutz aus Essen hat sich auf den Weg gemacht, um zu prüfen, ob es sich um einen politisch motivierten Anschlag handeln könnte.

Schon jetzt steht fest: Der komplette Zugverkehr zwischen Emmerich und Duisburg wird wohl noch stundenlang lahmgelegt sein.

Busse statt Züge zwischen Dinslaken und Oberhausen Hauptbahnhof

Betroffen von der Streckensperrung sind mehrere Regionalzuglinien: Züge der Linie RE19 (Düsseldorf-Arnheim) verkehren derzeit nur zwischen Arnheim und Dinslaken bzw. zwischen Düsseldorf Hbf und Oberhausen Hbf, teilte eine Abellio-Sprecherin mit. Zwischen Oberhausen Hbf und Dinslaken fahren Busse als Ersatz. Dies gilt auch für die vom Unternehmen National Express betriebene Linie RE5 (Koblenz-Wesel); diese Linie endet bis auf Weiteres in Oberhausen Hbf.

Die erst am Sonntag neu gestartete Linie RE 49 (Wesel-Wuppertal), die den rechten Niederrhein erstmals umsteigefrei über Essen Hbf bis nach Wuppertal Hbf verbindet, verkehrt wegen der Störung in Oberhausen Sterkrade nur zwischen Oberhausen Hauptbahnhof und Wuppertal. „Züge haben derzeit etwa 15 Minuten Verspätung“, sagte eine Abellio-Sprecherin.

Computer-Panne: Kaum Online-Infos über die Bahn-Störung

Reisende sollten sich vor Fahrtantritt am besten online zum aktuellen Fahrplan informieren, empfiehlt man bei Abellio. Die eigene Website ist da am Montagmorgen allerdings keine große Hilfe: „Keine Meldungen. Gute Fahrt!“ heißt es dort. Grund ist „ein Schnittstellenproblem“, sagt die Abellio-Sprecherin: „Eigentlich müsste der Bereich „Aktuelle Verkehrsmeldungen“ heute leider voll sein...“

Am Bahnhof Dinslaken erfahren Reisende von der Störung nichts - wenn sie sich auf Anzeigetafeln oder die Smartphone-App DB Navigator verlassen. In Richtung Ruhrgebiet, sprich nach Oberhausen oder neuerdings auch Essen, fährt kein Zug. Die Züge aus Richtung Wesel fahren bis nach Dinslaken und kehren hier wieder um, allerdings auch mit teilweise erheblicher Verspätung.

Vom „Schienenersatzverkehr“ erfahren Bahnreisende in Dinslaken erst, wenn sie schon längst am Gleis stehen und die Möglichkeit haben, mit einem Zugbegleiter zu sprechen: Weder die Anzeigetafeln noch die Bahn-App oder Hinweisschilder geben gegen 10.30 Uhr Auskunft über die Störung. In der VRR-App hingegen wird die Streckensperrung – wenn auch umständlich - angezeigt. Auch den Mitarbeitern des „ServiceStores“ der Deutschen Bahn bleibt keine andere Möglichkeit, als auf den Schienenersatzverkehr zu verweisen.