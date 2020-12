Arbeiten an Straße und Kanal machen Straßensperrungen erforderlich.

Baustellen in Oberhausen Stadt kündigt für Januar weitere Straßensperrungen an

Oberhausen. Wegen Arbeiten an der Straße beziehungsweise am Kanalnetz muss die Stadt im Januar zwei Straßen sperren. Umleitungen werden eingerichtet.

Wegen Straßen- und Kanalbauarbeiten kündigt die Stadt Oberhausen zwei weitere Straßensperrungen für Januar 2021 an.

Der Kreuzungsbereich Bebelstraße/Roonstraße wird ab dem 4. Januar gesperrt. Grund ist der Ausbau der Bebelstraße. Betroffen ist der Bereich der Roonstraße; die Sperrung gilt für alle Fahrtrichtungen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum 15. Januar 2021 andauern, die Stadt richtet entsprechende Umleitungsstrecken ein.

Auf der Straße Bermensfeld sind es Arbeiten am Kanalnetz, die eine Sperrung erforderlich machen. Von der Rudolfstraße bis zum Wendehammer muss die Fahrbahn in mehreren Abschnitten für Anwohner voll gesperrt werden. Die Arbeiten beginnen im Wendehammer am 11. Januar 2021 und werden voraussichtlich Mitte April abgeschlossen sein.