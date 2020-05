Stadt Oberhausen warnt vor neuer Corona-Betrugsmasche

Oberhausen. Eine Frau aus Oberhausen hatte Post der angeblichen „Bundesstelle für Seuchenschutz“ im Briefkasten. Dahinter steckt ein dreister Betrugsversuch.

Mit einer eindringlichen Warnung wendet sich die Stadt Oberhausen an mögliche Betrugsopfer. Anlass ist der Fall einer Oberhausenerin, die Post der angeblichen „Bundesstelle für Seuchenschutz“ erhalten hat. Dabei handelt es sich um einen dreisten Betrugsversuch!

Die Oberhausenerin wird in dem Schreiben aufgefordert, sich mit einem Test-Set selbst auf eine mögliche Infizierung mit dem Coronavirus zu testen. Laut Auskunft des Einwohnermeldeamtes wolle man herausgefunden haben, dass die Bürgerin einer Corona-Risikogruppe angehöre; der Test sei daher zwingend. Der Preis für das Test-Set soll knapp 100 Euro betragen und per Nachnahme an der Haustür beglichen werden.

Die Stadt stellt klar: Eine „Bundesstelle für Seuchenschutz“ gibt es nicht! Und Test-Sets werden auch nicht per Nachnahme an Empfänger versendet. Es handelt sich um einen Betrugsversuch. Jeder, der ein ähnliches Schreiben im Briefkasten hatte, sollte sich daher bei der Polizei Oberhausen melden, 0208-82 60.