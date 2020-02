Der Karnevalsumzug in Alt-Oberhausen steht zugleich für das Heimspiel von Stadtprinz Dirk I. (Loege). Der Regent wird am Tulpensonntag mit seinem neu entworfenen Prinzenwagen durch die Oberhausener Straßen fahren.

Der Kinderkarnevalszug in Osterfeld am Nelkensamstag wird zugleich dem Kinderprinzenpaar Kai II. und Talina I. zugerechnet, die in diesem Jahr von der KG „Echte Fründe“ gestellt und von der Großen Osterfelder Karnevalsgesellschaft (GOK) betreut werden.